CJ올리브영, 경주 최대 135평 매장 개점…체험·휴게 공간 확대

AI 핵심 요약beta
- CJ올리브영은 16일 경주에 지역 특화 매장을 열었다
- 경주신라점은 2개 층, 135평 규모의 지역 최대 매장이다
- 신라 문화 반영 공간과 뷰티 체험·지역 굿즈를 선보였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
시향·피부 진단 체험 마련
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ올리브영은 경북 경주에 지역 특화 매장 '올리브영 경주신라점'을 지난 16일 열었다고 19일 밝혔다.
경주고속버스터미널 맞은편에 들어선 경주신라점은 2개 층, 영업면적 약 135평 규모로 경주 내 최대 매장이다. CJ올리브영은 판매 공간 외에 고객이 머물며 쉴 수 있는 공간을 마련했다.
매장 1~2층 안팎에 벤치와 테라스를 조성했다. 1층에는 차의 향을 맡아보고 구매할 수 있는 '차 시향존'과 고민을 적는 '고민 방명록', 괄사 제품을 체험하는 '괄사아일랜드'가 들어섰다.
피부 상태 등을 직접 살펴볼 수 있는 셀프 뷰티 체험기기도 설치했다. 얼굴 피부와 두피를 진단하는 기기, 퍼스널컬러를 확인하는 '컬러핏' 등 3종이다.
매장 외관에는 한옥 양식을 적용하고 내부에는 신라 유물을 모티프로 한 인테리어를 더했다. 신라 토우를 재해석한 작품을 매장 곳곳에 배치했다.
1층 굿즈존에서는 올리브영 굿즈와 함께 석굴암·첨성대 등 경주 문화재를 소재로 한 키링과 마그넷을 선보인다.
CJ올리브영은 2024년 황리단길에 한옥 콘셉트의 '경주황남점'을 연 데 이어 경주신라점을 개점했다. 회사는 지역 문화와 특색을 반영한 매장을 확대할 계획이다.
kji01@newspim.com