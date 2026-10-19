장동혁 "'바라시니 사과' 추미애, 국민이 사퇴 바라니 李와 손잡고 사퇴하라"

정점식 "이재명·김동연·추미애, 경기도정 혼란에 빠뜨린 한통속"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 19일 추미애 경기지사의 소방 관련 예산 삭감과 사과 발언을 비판하며 이재명 대통령과 함께 사퇴할 것을 촉구했다.

장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "추 지사의 '사과를 바라시니까 사과한다'는 발언은 결국 사과가 아니다"라며 "소방관들을 두 번 농락하고 국민을 우롱하는 역대급 망언"이라며 이같이 밝혔다.

장 대표는 "추 지사는 소방차량 구입 예산 26억5000만원을 깎았다. 소방차량 25대를 구입할 수 있는 돈"이라며 "그러고는 멀쩡한 차를 놔두고 새 차를 구입했다"고 지적했다.

그는 "도지사 차를 바꿀 돈이 있으면 소방차량 한 대라도 더 바꿔주는 것이 국민 혈세를 올바로 쓰는 일"이라며 "소방관 추모사업비는 겨우 1억원인데 그것까지 전액 삭감했다"고 주장했다.

장 대표는 "본인 관사로 입주한 47평 아파트 전세금만 12억원"이라며 "도민 혈세를 빨아먹는 재정 빨대는 추 지사 본인"이라고 직격했다.

이재명 대통령을 향해서도 "해군 장병이 죽어가도 가족 골프를 치고, 칼부림 난동 사건이 나도 부캉이 구경이 먼저"라며 "이런 생각으로 도정과 국정을 운영하니 대형 사고와 흉악 범죄가 끊임없이 발생하는 것"이라고 비판했다.

이어 "추 지사는 도민 안전을 챙기기에도 부족한 시간에 중앙정치에 간섭하느라 '여의도 지사'라는 소리를 듣고 있다"며 "국민이 사퇴를 바라시니 두 분이 손잡고 사퇴하기 바란다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 19일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.10.19 mironj19@newspim.com

정점식 원내대표는 추 지사와 우상호 강원지사, 박찬대 인천시장을 이른바 '추우박 3인방'으로 지칭하며 "세 사람을 보면 아직도 본인들이 국회 법사위원장, 청와대 정무수석, 민주당 원내대표인 줄 착각하고 있는 것 같다"며 "추 지사와 우 지사는 여의도 정치를 기웃거리며 훈수 두느라 바쁘고, 박 시장은 인천시민보다 정부를 대변하느라 바쁘다"고 지적했다.

특히 경기도 재정 문제와 관련해 "이재명 전 지사는 경기도 재정위기의 씨앗을 뿌렸고, 김동연 전 지사는 재정위기에 불을 질렀다"며 "추 지사는 위기를 해결하겠다면서 시군과 사전 협의도 없이 핵심 복지 예산을 마구 삭감해 혼란을 키웠다"고 주장했다.

그러면서 "이 대통령과 추 지사가 지금 서로 비난하고 싸우는 것 같지만 결국 모두 한통속"이라며 "경기도정을 혼란에 빠뜨린 민주당 전현직 도지사들"이라고 비판했다.

정 원내대표는 "책임지지 않는 민주당이 국정을 망가뜨리고 지방행정까지 파탄 내고 있다"며 "추우박 3인방은 중앙정치에 대한 미련을 끊고 각 지역 주민의 대표자로서 책임 있는 행정에 전념해야 한다"고 주장했다.

그러면서 "아직도 행정보다 정치가 그립고 지역보다 여의도가 익숙하다면 그 자리에서 사퇴하기 바란다"고 촉구했다.

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