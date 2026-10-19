신일전자, 평택 복지 바자회에 동절가전 500만원 기부..."지역사회 온기"

AI 핵심 요약beta
- 신일전자는 15일 평택 행복나눔 바자회에 500만원 상당 제품을 후원했다
- 전기요·히터·가습기 등 동절기 가전 60대를 기부했다
- 바자회 수익금은 복지시설 이용자 생활환경 개선에 활용된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
수익금 복지시설 환경 개선에 활용
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 종합가전기업 신일전자는 지난 15일 경기도 평택시 동방평택복지타운에서 열린 '2026 행복나눔 바자회'에 총 500만 원 상당의 제품을 후원하며 지역사회 나눔 활동에 동참했다고 19일 밝혔다.
동방평택복지타운은 사회복지법인 동방사회복지회가 평택시 소사동에 설립한 종합복지시설로, 특수학교와 영유아보육시설, 장애아동생활시설, 노인일자리 지원 기관 등을 갖추고 40년 이상 사회적 약자를 위한 복지서비스를 제공해 온 곳이다.
'행복나눔 바자회'는 동방평택복지타운이 복지시설 운영을 지원하고 나눔 문화를 확산하기 위해 지난 2004년부터 2년마다 개최하고 있는 평택 지역 최대 규모의 바자회다. 올해로 11회를 맞이한 이번 행사에서는 지역사회 및 기업들의 후원으로 마련된 다양한 물품이 판매됐다.
신일은 이번 바자회에 전기요, 히터, 가습기 등 계절가전을 포함한 동절기 주요 가전 5개 품목 약 60대를 후원했다. 소외 이웃들의 따뜻한 겨울나기를 지원하고 복지시설 운영에 힘을 보태기 위한 목적이다. 이번 바자회를 통해 발생한 판매 수익금 전액은 복지시설 이용자들의 생활환경 개선과 복지서비스 지원 사업에 활용될 예정이다.
신일전자 관계자는 "다가오는 겨울을 앞두고 진행한 이번 제품 후원이 지역사회 이웃들에게 따뜻한 보탬이 되기를 바란다"며 "앞으로도 도움이 필요한 이웃들을 위한 나눔 활동을 지속하며 기업의 사회적 책임을 다하겠다"고 밝혔다.
한편 신일전자는 동방사회복지회와의 협력을 비롯해 소외아동 및 자립준비청년 지원, 취약계층 대상 제품 기부, 임직원 참여 봉사활동, 재난 피해 복구 지원 등 다양한 사회공헌 활동을 이어오고 있다. 지난 6월에는 아름다운가게와 사회공헌 업무협약을 체결하고 약 2200만 원 상당의 생활가전 418점을 기부하는 등 지역사회와의 상생과 나눔 문화 확산에 힘쓰고 있다.
stpoemseok@newspim.com