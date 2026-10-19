현대차, '모빌리티 플레이그라운드' 성료…고객 750명 참여

AI 핵심 요약beta
- 현대차는 17일부터 18일까지 고객 750여명 체험행사를 진행했다
- 참가자들은 고속주행·조향 시승으로 차량 성능을 체험했다
- 플레오스·기억 후진 보조·차박 등 프로그램도 운영했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 자동차 인플루언서와 동호회원 등 고객 750여명을 초청해 차량 시승과 첨단 기술을 직접 경험할 수 있는 체험 행사를 진행했다.
현대차는 지난 17일부터 18일까지 이틀간 경기도 화성시 한국자동차연구원 주행시험장에서 열린 '2026 현대 모빌리티 플레이그라운드 시즌 2'를 마쳤다고 19일 밝혔다.
현대 모빌리티 플레이그라운드는 현대차·제네시스의 차량과 기술, 서비스를 고객이 직접 경험하고 교류할 수 있도록 마련한 브랜드 체험 행사다.
행사 첫날에는 자동차 인플루언서 11개 채널과 구독자 약 350명이 참여했으며, 둘째 날에는 현대차·제네시스 동호회원 약 400명이 참석했다.
올해는 지난해 첫 행사에서 수렴한 고객 의견을 반영해 시승 프로그램을 강화하고 첨단 기술과 고객 서비스 체험을 새롭게 도입했다.
참가자들은 제네시스와 현대차 N 브랜드 차량을 활용한 고속주행 및 조향 시승을 통해 일반 도로에서 경험하기 어려운 주행 성능을 체험했다.
차세대 인포테인먼트 시스템 '플레오스(PLEOS)'와 기억 후진 보조 시스템(MRA)을 활용한 미션 프로그램도 진행됐다. 아이오닉 9의 실내 공간을 활용한 차박 체험과 인플루언서 도슨트 투어, 차량용 액세서리 전시 등도 마련됐다.
현대차 관계자는 "앞으로도 차량과 기술, 서비스를 한자리에서 경험할 수 있는 현대차 대표 고객 경험 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com