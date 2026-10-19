포포몽, '순간응고 카사두부' 고양이 모래 출시

AI 핵심 요약beta
- 포포몽은 19일 순간응고 카사두부 고양이모래를 출시했다
- 신제품은 콩비지·옥수수·카사바 전분을 활용한 하이브리드 두부모래다
- 고운 입자와 빠른 응고력, 탈취력으로 사용 편의성을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 깨끗한나라의 반려동물 전문 브랜드 포포몽(PAW-PAW MONG)은 신제품 '순간응고 카사두부 고양이모래(6L)'를 출시했다고 19일 밝혔다.
국내 고양이 양육 가구가 늘면서 고양이모래 시장도 약 1400억원 규모로 성장한 것으로 추산된다. 특히 콩비지 등 식물성 원료를 활용한 두부모래는 가볍고 사막화 부담이 적어 주목받고 있다.
최근에는 입자감, 응고력, 탈취력, 분진 등 실제 사용 편의성을 고려한 제품에 대한 관심이 높아지면서 두부모래를 비롯한 고양이모래 시장이 지속적으로 확대되고 있다.
포포몽은 이러한 소비자 니즈를 반영해 '순간응고 카사두부 고양이모래'를 선보였다. 신제품은 콩비지와 옥수수·카사바 전분 등 식물성 원료를 기반으로 카사바를 최적 비율로 배합한 하이브리드 두부모래다.
포포몽 관계자는 "이번 신제품은 식물성 원료를 기반으로 고운 입자와 빠른 응고력, 탈취력 등 사용 편의성을 강화한 제품"이라며 "앞으로도 다양한 니즈를 반영한 차별화 제품을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
tack@newspim.com