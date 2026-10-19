"K-뷰티 성장축, 패치·헤어케어로 확대" - 그로쓰리서치

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

트러블 패치·하이드로겔 마스크 등 세분화된 관리 수요 증가

아마존·세포라·타깃 등 미국 주요 유통망 진출 확대

올해 1~9월 화장품 수출 26.6% 증가…헤어케어 34.7%↑

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 그로쓰리서치는 19일 K-뷰티 산업의 성장 영역이 기존 색조·기초화장품에서 패치형 스킨케어와 헤어케어 제품으로 확대되고 있다고 분석했다. 글로벌 소비자의 세분화된 관리 수요와 해외 유통망 확대가 맞물리면서 관련 제품을 생산하는 국내 화장품 제조·원료업체들의 실적 성장 가능성도 높아지고 있다는 평가다.

한경준·손준혁 그로쓰리서치 연구원은 이날 발간한 '패치부터 헤어까지, K-뷰티 성장 무대가 넓어진다' 보고서에서 "기존 스킨케어 제품의 고객층이 넓어지고 새로운 관리 수요에 대응하는 제품의 판매 기회도 증가할 수 있다"고 분석했다.

보고서에 따르면 글로벌 소비자들은 특정 피부 고민과 관리 목적에 맞춘 제품에 관심을 높이고 있다. 특히 트러블 패치와 하이드로겔 마스크 등은 기존 스킨케어 제품과 함께 사용할 수 있어 추가 구매 수요로 이어질 가능성이 있다는 설명이다.

그로쓰리서치 로고. [사진=그로쓰리서치]

미국 시장조사업체 벤치마킹컴퍼니가 2025년 8월 미국 여성 뷰티패널을 대상으로 실시한 조사에서는 응답자의 64%가 새로운 제품보다 기존에 사용하던 스킨케어 제품을 선택한다고 답했다. 반면 피부가 지나치게 건조하거나 유분이 많은 응답자의 37%는 보습 세럼이나 마스크를 사용하는 것으로 나타났다.

두 연구원은 "트러블 관리와 보습 등 특정 피부 고민에 대응하는 제품은 기존 스킨케어 제품을 대체하기보다 추가로 구매하는 형태로 소비가 확대될 수 있다"고 설명했다.

해외 유통망 확대도 K-뷰티 성장의 주요 요인으로 꼽혔다. 국내 화장품 브랜드들은 미국 아마존을 비롯해 타깃(Target), 울타뷰티(Ulta Beauty), 월마트(Walmart) 등 주요 유통채널로 판매망을 넓히고 있다.

히어로코스메틱스의 여드름 패치 브랜드 '마이티 패치'는 미국 아마존에서 판매 기반을 확보한 데 이어 오프라인 유통망을 확대하고 있다. 바이오던스는 2026년 8월 기준 미국 세포라 385개 매장에 입점했으며, 아모레퍼시픽의 라네즈는 2026년 9월 미국 타깃 뷰티 스튜디오 617개 매장에 진출했다.

두 연구원은 "온라인에서 확보한 소비자 인지도를 바탕으로 오프라인 유통망을 확대하면 기존 고객층을 유지하면서 신규 소비자를 확보할 수 있다"고 분석했다.

실제 미국 아마존에서 국내 패치형 스킨케어 제품의 판매 순위도 상승하고 있다. 히어로코스메틱스의 마이티 패치는 2024년 4분기부터 2026년 4분기까지 미국 아마존 스킨케어 패치 오리지널 제품 부문에서 1위를 유지했다. 바이오던스의 바이오콜라겐 리얼 딥 마스크는 2024년 4분기 4위에서 2026년 2분기 3위로 올라섰다.

화장품 수출도 증가세를 이어가고 있다. 보고서에 따르면 올해 1~9월 화장품 수출액은 89억1800만달러로 전년 동기 대비 26.6% 증가했다. 같은 기간 수출 중량은 17만2700t으로 20.9% 늘었다.

특히 헤어케어 제품의 수출 증가율이 전체 화장품 수출 증가율을 웃돌았다. 올해 1~9월 헤어케어 제품 수출액은 4억7299만달러로 전년 동기 대비 34.7% 증가했다.

두 연구원은 "헤어케어 제품의 수출 증가세는 해외 소비자의 관심이 기존 피부 관리에서 두피와 모발 관리로 확대되고 있음을 보여준다"고 설명했다.

K-뷰티 수요 확대는 관련 제조업체들의 실적에도 반영되고 있다. 그로쓰리서치가 분석한 패치형 마스크팩 관련 기업의 올해 상반기 실적을 보면 티앤엘의 연결 매출액은 432억2000만원으로 전년 동기 대비 12.2% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 134억원으로 43.2% 늘었다.

제니와 대봉엘에스도 매출 증가세를 나타냈다. 제니의 올해 상반기 연결 매출액은 843억원으로 전년 동기 대비 85.42% 증가했으며, 영업이익은 154억원으로 248.6% 늘었다. 대봉엘에스의 상반기 연결 매출액은 538억원으로 전년 동기 대비 17.1% 증가했다.

두 연구원은 "해외 수요 확대에 따라 완제품 생산업체뿐 아니라 화장품 원료와 소재를 공급하는 기업에도 사업 확대 기회가 나타날 수 있다"고 분석했다.

그로쓰리서치는 관련 기업 가운데 티앤엘, 제니, 대봉엘에스에 주목했다. 티앤엘은 트러블 패치 제품을 생산하는 소재·제품 제조업체이며, 제니는 하이드로겔 마스크 전문 제조업체다. 대봉엘에스는 화장품과 의약품 원료를 생산하고 있으며 800개 이상의 고객사를 확보하고 있다.

두 연구원은 "관련 기업들의 실적 성장세가 이어지기 위해서는 해외 고객사 확대와 생산능력 확충, 신규 제품 공급 증가가 뒷받침돼야 한다"고 설명했다. 이어 "실적 성장세가 이어지는 가운데 주가수익비율(PER)이 낮아진 관련 기업들의 기업가치 재평가 가능성에도 주목할 필요가 있다"고 분석했다.

nylee54@newspim.com