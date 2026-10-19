휴젤, 해외 의료진 실습형 세미나 개최…톡신·필러 시술법 공유

AI 핵심 요약beta
- 휴젤은 14일부터 16일까지 해외 의료진 대상 AES 2026을 개최했다
- 유럽·아시아·중동·남미 의료진 20여 명이 톡신·필러 시술법을 익혔다
- 참가자들은 생산시설 견학과 해부 실습을 통해 안전한 시술법을 배웠다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 휴젤은 지난 14일부터 16일까지 국내 주요 교육기관과 병원에서 해외 의료진 대상 학술 프로그램 '에스테틱 엑설런스 서밋(AES) 2026'을 개최했다.
AES는 휴젤의 글로벌 학술 심포지엄 '휴젤 엑스퍼트 리더스 포럼(H.E.L.F)'의 하위 프로그램으로, 매년 상·하반기 한 차례씩 해외 의료 전문가를 대상으로 실습형 세미나를 운영한다.
이번 행사에는 유럽과 아시아, 중동, 남아메리카 등에서 미용의학 분야 의료진 20여 명이 참석했다. 참가자들은 보툴리눔 톡신과 히알루론산(HA) 필러의 시술법을 배우고 임상 경험을 공유했다.
첫날에는 휴젤 생산시설을 방문해 제조 공정과 품질 관리 체계를 살펴봤다. 체험형 세션에서는 레고 블록을 활용해 보툴리눔 톡신의 작용기전과 신경세포 내 전달 과정을 학습하고, 필러 제조 공정별 소재 샘플을 확인했다.
둘째 날에는 가톨릭응용해부연구소에서 해부 실습 워크숍과 실습 세션이 열렸다. 유앤아이의원 목동점 이규호·윤창일 원장과 원광대 치과대학 김수빈 교수가 연자로 나서 해부학적 구조에 기반한 톡신·필러 주입 방법과 안전한 시술법을 소개했다.
마지막 날에는 바이브성형외과 서현우 원장이 최신 시술 동향과 부위별 시술 절차를 소개하고 시술 시연을 진행했다.
행사에 참석한 요르단 피부과 전문의 하딜 쿠다는 "휴젤의 생산시설을 직접 방문해 제조 공정과 품질 관리 체계를 확인할 수 있었던 점이 인상 깊다"며 "진료 현장에서 바로 활용할 수 있는 실질적인 인사이트를 얻었다"고 말했다.
신승준 휴젤 의학사업부 상무는 "해외 의료진에게 K-에스테틱의 철학과 과학적 근거에 기반한 기술력, 휴젤의 품질 경쟁력을 꾸준히 알려나갈 것"이라고 밝혔다.
sykim@newspim.com