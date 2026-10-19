전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.19 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

[2026 국감] 산업부 "기름 사 와야 빌려준다"…비축유 3300만 배럴의 '민낯'

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 산업통상부는 19일 중동전쟁 대응으로 정유사에 비축유 3270만 배럴을 공급했다
  • 정유사는 원유 확보와 선적 증빙을 제출해야 비축유를 빌릴 수 있었다
  • 우재준 의원은 직접 방출과 위기 대응이 가능한 운용체계 마련을 촉구했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

6개월간 3270만배럴 공급…무려 12일치 원유
정유사, 선적증빙서류 있어야 비축유 대여가능
비축사업 예산 1조…실제 공급확대 효과 '의문'
우재준 "대여 실적 아닌 시장안정 효과 따져야"

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 산업통상부(장관 김정관)가 중동전쟁에 대응해 정유사에 비축유 3270만 배럴을 공급했지만, 정유사가 선적 증빙까지 제출해야 빌릴 수 있는 방식인 것으로 나타났다. 정유사가 대체 원유를 구하지 못하면 비축유도 받을 수 없는 구조다.

19일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회(산중위) 소속 우재준 국민의힘 의원이 한국석유공사로부터 제출받은 자료에 따르면, 산업부는 지난 3월 31일부터 9월 30일까지 6개월간 비축유 약 3270만 배럴을 정유사에 공급했다. 하루 국내 원유 사용량(280만 배럴) 기준으로 약 11.7일치에 해당하는 규모다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 우재준 국민의힘 의원이 6일 오후 서울 여의도 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에서 산업통상부에 대한 국정감사에서 질의를 하고 있다. 2026.10.06 mironj19@newspim.com

산업부는 원유 수송 차질에 대응하기 위해 지난 3월 '비축유 스와프(교환) 제도'를 도입했다. 정부 비축유를 정유사에 먼저 빌려주고, 이후 정유사가 수입한 원유로 돌려받는 방식이다.

문제는 우리나라가 비축유를 스와프 방식으로만 운용하고 있다는 점이다. 비축유를 시장에 직접 공급해 유가 안정에 활용하는 미국과 달리, 국내에서는 유가 안정 효과가 제한적이라는 지적이 나온다.

◆ 비축사업 예산 1조원 넘었지만…'빌려주고 돌려받기'만

정부는 올해 비축사업에 1조원이 넘는 예산을 투입했지만, 비축유 활용은 스와프 방식에 머물렀다. 스와프는 원유 수급 공백을 메우는 데는 도움이 되지만 유가를 직접 끌어내리는 효과는 크지 않다. 원유 수급 불안이 이어지는 가운데 상환 시점이 돌아오면 정유사의 부담이 다시 커질 수 있다는 우려도 있다.

과거 사례를 봐도 빌려준 물량은 모두 되돌아왔다. 석유공사 자료에 따르면 러시아·우크라이나 전쟁이 터진 2022년 비축유 2411만6000배럴을 대여했고, 2023년 704만7000배럴, 2024년 1685만2000배럴을 빌려줬다. 세 해 모두 대여 물량은 전량 상환됐다.

반면 미국은 비축유를 시장에 직접 판매하는 방식을 운용하고 있다. 우 의원실에 따르면 미국 전략비축유(SPR)는 경쟁입찰을 통한 매각과 교환 등 다양한 방식으로 공급할 수 있다. 이를 통해 원유 수급 위기에 대응하면서 시장 가격 안정도 함께 꾀하고 있다.

이번 중동전쟁에서도 국제에너지기구(IEA) 32개 회원국이 석유와 석유제품 총 4억 배럴을 공동 방출하기로 했다. 이 가운데 미국이 전략비축유에서 공급하기로 한 물량만 1억7200만 배럴에 이른다. 미국 에너지부는 이를 약 120일에 걸쳐 공급한 뒤 약 2억 배럴을 다시 확보할 계획이다. 대통령이 긴급 방출을 결정하면 경쟁매각 절차 등을 거쳐 이르면 13일 이내에 시장 공급을 시작할 수 있는 체계도 갖추고 있다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 김정관 산업통상부 장관이 6일 오후 서울 여의도 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에서 열린 산업통상부에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답변하고 있다. 2026.10.06 mironj19@newspim.com

이에 따라 우리나라도 비축유를 시장에 직접 방출할 수 있는 제도를 마련해 유가 안정과 공급 확대 효과를 함께 거둬야 한다는 목소리가 커지고 있다.

비축사업 예산이 대체로 늘고 있다는 점도 운용 방식 점검의 필요성을 키운다. 석유공사의 비축사업 예산은 2022년 3056억원에서 2023년 7074억원, 2024년 9531억원으로 증가했다. 지난해 7512억원으로 줄었다가 올해 1조734억원으로 다시 확대됐다.

우 의원은 "올해만 1조원이 넘는 예산을 투입하는 비축사업의 성과를 보유량과 대여량으로만 설명해서는 안 된다"고 말했다. 이어 "위기 때 실제로 쓸 수 있는 물량이 얼마인지, 원유를 확보하지 못한 상황에서도 공급할 수 있는지, 상환 시점이 수급 부담을 다시 키우지는 않는지까지 운용체계를 점검해야 한다"고 했다.

◆ 전쟁으로 원유 공급 끊기면 비축유도 못 빌려…선적 증빙 조건에 발목

정유사가 비축유를 빌리기 위해서는 원유를 먼저 확보한 뒤 선하증권(B/L) 등 선적증명 서류를 제출해야 한다. 원유를 구매하고 선박에 실었다는 사실이 확인돼야 정부 비축유를 빌릴 수 있는 것이다.

이 같은 방식은 해외에서 원유의 국내 도착이 늦어지면 정부 비축유를 먼저 사용해 정유시설의 가동 차질을 줄일 수 있다.

그러나 전쟁으로 원유 공급 자체가 막히는 상황에서는 선적 증빙도 제출할 수 없어 비축유를 빌리는 데 어려움을 겪게 된다.

이번 중동전쟁처럼 호르무즈 해협을 통한 원유 수송에 차질이 생기고, 국제 공급망까지 불안해질 경우 제도의 한계가 드러날 수 있다는 지적이다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 우재준 국민의힘 중앙청년위원장이 6일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제1차 청년정책 관계장관회의에서 발언하고 있다.2026.02.06 gdlee@newspim.com

우 의원은 "원유부터 확보해야 빌려주고, 위기가 끝나기도 전에 갚아야 한다면 결국 기업이 구해온 원유로 비축창고부터 채워야 하는 것"이라고 강조했다.

더불어 "잠시 빌려준 물량을 공급 확대 성과처럼 내세울 것이 아니라, 회수한 물량까지 따져 실제 공급 부족 해소와 시장안정에 얼마나 기여했는지 밝혀야 한다"고 덧붙였다.

gkdud9387@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李 지지율 37.3%…강력범죄·민생 강조, 3주만에 반등 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지도가 3주 만에 올라 37.3%로 집계됐다는 여론조사가 19일 발표됐다. 리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 12∼16일 전국 18세 이상 2520명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 2.1%포인트(p) 오른 37.3%였다. 부정 평가는 전주 대비 1.0%p 내린 60.4%, '잘 모름'은 2.3%였다. 이재명 대통령이 17일 오후 부산광역시 아시아드주경기장에서 열린 106회 전국체육대회 개회식에서 인사하고 있다. [사진=대통령실] 지지율 반등은 인천 흉기 난동 사건 이후 이 대통령이 주문한 강력범죄 특단 대책과 주거와 일자리·금융 등 민생 정책 강조가 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석됐다. 다만 리얼미터는 "주 후반 증시 급락으로 금융 시장의 불안감이 확산하면서 지지율이 하락세로 돌아서며 상승 폭을 일부 반납한 것으로 보인다"고 판단했다. 지난 15∼16일 전국 18세 이상 유권자 1005명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서 더불어민주당은 36.2%, 국민의힘은 40.9%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 0.7%p 올랐고, 국민의힘은 0.4%p 떨어졌다. 리얼미터는 국민의힘 지지도에 대해 "주진우 의원의 '골프 특검법' 추진을 둘러싼 정쟁 논란과 용인갑 재투표 여부를 두고 벌어진 지도부 충돌 등 당내 갈등이 겹치면서 대구·경북과 70대 이상, 보수층 등 전통 지지층의 이탈로 이어져 소폭 하락한 것으로 보인다"고 설명했다. 민주당에 대해 리얼미터는 "북한 지뢰 도발 규탄과 안보 대응 등이 일부 지지 확대로 이어진 데다, 야당 내부 갈등과 정치 공방에 대한 반감이 반영되면서 소폭 상승한 것으로 보인다"고 분석했다. 조국혁신당은 지난주보다 0.6%p 오른 6.9%를 기록했다. 개혁신당은 1.8%, 진보당은 1.1%다. 기타 정당은 2.2%, 무당층은 11.1%로 조사됐다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 2.7%였다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.7%였다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-10-19 08:33
사진
"내눈엔 정답이"…'AI안경 주의보' 대학가, 시험 지침 마련 [서울=뉴스핌] 고다연 송은정 나병주 유재선 기자 = 대학 입학 시험에서 AI(인공지능)안경을 사용한 수험생들이 연달아 적발되면서 대학들이 내부 시험에서도 'AI안경' 관련 지침을 마련하고 있다. 19일 뉴스핌 취재를 종합하면 최근 대학가 AI 안경 부정행위 문제가 제기되면서 서울 시내 대학들은 AI안경 관련 식별 가이드라인을 교수자들에게 제공하고 착용 금지 공지를 게시하는 등 대응에 나섰다. 다만 실제 시험장에서의 적발은 감독관 역량에 맡겨야 하는 탓에 한계가 있다는 지적도 나온다. AI에게 기사 내용을 입력하고 일러스트를 요청한 결과 다음과 같은 이미지가 생성됐다. [AI 일러스트=고다연 기자, 챗GPT 활용] ◆ 각 대학들 "시험 중 반입·착용 금지"...AI 관련 지침 넓게 마련하기도 각 대학들은 AI안경을 통한 부정행위 관련 가이드라인을 배포하고 공지하는 등 단속에 나섰다. 서울시립대는 지난 15일 학사공지를 통해 스마트 안경 착용을 금지했다. 사용 적발시 부정행위로 간주된다. 서울과학기술대학교는 14일 학교 홈페이지에 "최근 타대학 및 외부기관 시험에서 AI, AI글래스 등 스마트 기기를 활용한 부정행위 적발 사례가 증가하고 있다"며 'AI글래스(스마트안경) 착용자 유의사항'을 포함한 기준을 게시했다. AI글래스는 시험장 반입 및 착용이 전면 금지되며 "시험 전 반드시 일반 도수 안경으로 교체하여 응시"할 것을 명시했다. 한양대 역시 최근 일부 단과대 등 홈페이지에 학사운영팀 명의로 "시험 중 AI스마트안경 등 전자기기 착용 및 사용을 금지한다"며 "AI 스마트안경 등 사용이 금지된 전자 기기를 이용하여 시험문제를 촬영하거나 외부와 정보를 교환하고, AI를 통해 답안을 생성·확인하는 행위는 명백한 부정행위에 해당한다"는 공지를 게시했다. 상명대는 지난 15일 허가되지 않은 스마트안경 등 전자기기 사용 적발시 부정행위로 간주한다고 알렸다. 국민대는 14일 학사 공지를 통해 AI 안경 시험장 반입·착용을 전면 금지했다. 일반 도수 안경으로 교체를 권고하고 적발 시 해당 과목 F 처리 및 추가 징계 가능성도 언급했다. 고려대는 지난 7월 시험 중 AI 안경 등 첨단기기 착용·사용을 금지했다. 적발 시 해당 과목 0점 처리 및 추가 징계 가능성을 알렸다. 고려대의 경우 AI 안경 착용·사용 사실 자체를 부정행위 판단 기준으로 삼고 실제 답안 검색이나 생성이 확인됐는지와 별개로 처분할 수 있도록 안내했다. 또 선제적 대응 차원에서 AI 안경 등을 식별할 수 있는 가이드라인을 교수자에게 제공했다. AI 관련 지침을 넓게 마련해 AI안경을 포함하는 방식으로 대응하는 사례도 있다. 서울대는 올해 1학기부터 강의계획서 내 생성형 AI 활용 방침을 도입하고 있다. AI 탐지 프로그램 및 웨어러블 기기 활용 등은 수업 및 학문 분야의 특성을 고려해 교수자 또는 학부·학과가 자율적으로 결정하고 있다. 이화여자대학교도 올해 2학기부터 '각종 시험 등 학업평가 부정행위 처리 지침'을 마련해 AI를 비롯한 새로운 정보통신기술을 활용한 부정행위에 대한 대응 기준을 포함했다. ◆ 상황 지켜보는 대학들..."안경 전부 확인 어려워 부정행위 발생할수도" 우려 아직 내부 시험 관련 AI안경 규제를 마련하지 않은 대학들도 있다. 세종대는 "입시 시험에서의 AI안경 등 규제 여부는 검토중이지만 아직 중간고사 등 내부 시험에 대한 지침은 마련하지 않았고 상황을 보고 있다"고 전했다. 동국대 역시 AI안경에 대한 내부 규정은 없는 상태지만 학교에서 내년 1학기에 맞춰 준비중인 AI윤리 가이드에 논의될 수 있다고 전했다. 서강대도 아직 내부 규정은 없지만 "학사팀은 AI안경 사용을 부정행위로 판단하고 있다"며 "사용이 발각되면 이에 맞게 조치하고 관련 규정 신설 여부는 실제 사례 발생 등 추이를 보고 결정할 예정"이라고 밝혔다. 대학들은 각각 규정을 마련하거나 사안에 주목하고 있지만 AI안경 반입이나 착용 자체가 금지인지, 활용이 적발됐을 경우만 부정행위로 간주되는지 등 불명확한 부분도 있다. 게다가 AI안경을 사전에 적발할 기술이 없어 시험장 감독관에게 의존해야 한다. 대학생들은 AI 부정행위로 인한 형평성 문제를 우려했다. 서울 소재 한 대학교 4학년 A씨는 "아직 교수님들이 시험 전 전자기기 통제는 하지만 안경을 착용한 학생들에게 AI안경 여부를 확인하지는 않는다"며 "일반 안경을 착용하고 있다가 바꿔 끼는 등 시험감독관이 많지 않은 상황에서 충분히 부정행위가 발생할 수 있다"고 전했다. 또 다른 대학생 B씨는 "이번 학기 응시 시험에서는 AI활용에 대한 별도 지침을 안내 받지 못했다"며 "취업 시장이 어려워져 학점 부담이 커지고 있는데 일부 학생이 AI를 활용하면 정당하게 시험을 본 학생들이 상대적 불이익을 받을 수 있는 것이 문제"라고 짚었다. 한국 AI교육협회장인 문형남 숙명여대 융합국제학부 교수는 "AI 안경 관련 문제는 점점 심각해지는데 대응이 늦기 때문에 빠른 매뉴얼 마련과 업데이트, 감독 인력 보강 등이 현재로서는 최선"이라며 "지금은 AI안경이지만 나중에는 AI렌즈 등도 나올 것이기 때문에 관련 부처들에서 꾸준한 고민이 필요하다"고 전했다. gdy10@newspim.com 2026-10-19 09:13

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동