[LPGA] 최혜진, 인뤄닝에 1타차 역전패...통산 5번째 준우승

뷰익 LPGA 상하이 최종일 1언더파 쳐 합계 10언더파

인뤄닝 4타 줄여 통산 7승째...양희영 단독 3위로 마쳐

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 최혜진이 또 한 번 LPGA 투어 첫 우승 문턱에서 무릎을 꿇었다. 사흘 내내 선두를 지켰으나 최종 라운드에서 인뤄닝(중국)에게 역전을 허용했다.

최혜진은 18일 중국 상하이의 서산 골프클럽(파72)에서 열린 LPGA 투어 뷰익 상하이 최종 4라운드에서 버디 3개와 보기 2개를 묶어 1언더파 71타를 쳤다. 최종 합계 10언더파 278타를 기록한 최혜진은 11언더파 277타를 쳐낸 인뤄닝에게 1타 차로 밀려 단독 2위로 대회를 마쳤다.

국내 통산 12승과 3년 연속 대상을 차지했던 최혜진은 2022년 LPGA 투어 진출 이후에는 유독 우승 운이 따르지 않고 있다. 이번 대회까지 통산 다섯 번째 준우승이다. 올 시즌에는 지난 6월 다우 챔피언십에 이어 두 번째 준우승이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 최혜진. [사진=LPGA] 2026.10.18 psoq1337@newspim.com

이번 대회에서는 첫날부터 줄곧 리더보드 최상단을 지키며 마수걸이 우승 기대감을 높였다. 마지막 날에도 인뤄닝에 2타 차 선두로 출발한 최혜진이 7번, 8번 홀 연속 보기로 주춤한 사이 홈 팬들의 응원을 등에 업은 인뤄닝이 맹추격하더니 12번홀에서 버디를 추가하며 동타를 만들었다.

인뤄닝은 16, 17번홀에서 결정적인 연속 버디를 낚으며 2타 차 단독 선두로 달아나 승기를 잡았다. 최혜진이 마지막 18번홀에서 버디를 잡으며 끝까지 추격했으나 파에 그친 인뤄닝을 넘어서진 못했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 인뤄닝. [사진=LPGA] 2026.10.18 psoq1337@newspim.com

최혜진은 준우승 상금 30만1760달러(약 4억원)를 더해 LPGA 투어 통산 상금 753만2877달러(약 100억8000만원)를 달성했다. LPGA 투어 통산 승수가 없는 선수 가운데 가장 많은 상금이다.

인뤄닝은 지난 8월 FM 챔피언십에 이어 시즌 2승이자 통산 7승째를 달성했다. 2024년 이 대회 챔피언이기도 한 인뤄닝은 2년 만에 정상 자리를 탈환하며 우승 상금은 48만달러(약 6억4000만원)를 손에 쥐었다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 양희영 [사진=LPGA] 2026.10.18 psoq1337@newspim.com

마지막 홀에서 이글을 잡아낸 양희영은 최종 합계 8언더파 280타로 단독 3위에 올랐다. 김아림은 5타를 줄이며 공동 6위로 뛰어 올랐고 주수빈 역시 5타를 줄여 공동 8위까지 상승했다. 신인왕을 향해 뛰는 황유민은 데일리 베스트인 6언더를 몰아쳐 22계단 점프한 공동 16위까지 순위를 끌어 올렸다. 신인왕 1위인 일본의 하라 에리카는 공동 10위로 대회를 마쳤다.

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