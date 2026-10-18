SK온, 미래기술원 학술대회 개최…LFP·차세대 배터리 연구 성과 공유

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연구 과제 300여편 출품…CNT 파우더 활용한 LFP 제조 공정 대상

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= SK온이 리튬인산철(LFP) 배터리 제조 원가를 낮추는 공정 기술과 리튬메탈 배터리 전극 설계 등 차세대 배터리 연구 성과를 공유하며 기술 경쟁력 강화에 나섰다.

SK온은 지난 14일부터 15일까지 대전 유성구 미래기술원에서 '제2회 미래기술원 학술대회'를 개최했다고 18일 밝혔다.

SK온 미국법인 SK배터리아메리카(SKBA) 전경 [사진=SK온]

지난해에 이어 두 번째로 열린 이번 학술대회는 '우리가 만드는 미래'를 주제로 진행됐다. 이용욱 SK온 사장과 박기수 미래기술원장 등이 참석한 가운데 배터리 공정, 셀, 시스템, 소재, 차세대, 플랫폼 등 6개 분야에서 300여편의 연구 과제가 출품됐다. 출품작은 지난해보다 약 15% 증가했다.

올해 대상은 LFP 배터리 양극 제조 과정에서 고가의 탄소나노튜브(CNT) 페이스트를 CNT 파우더로 대체할 수 있는 공정을 개발한 연구팀이 수상했다.

CNT는 배터리 전극 내 전자의 이동을 원활하게 하는 도전재다. 연구팀은 CNT 파우더를 양극 소재에 균일하게 분산시켜 기존 페이스트 방식보다 원가 경쟁력을 높이면서 동등한 수준의 성능을 구현했다. SK온은 향후 해당 기술의 실제 생산 공정 적용을 검토할 계획이다.

대면적 파우치형 리튬메탈 배터리 전극 설계 기술과 배터리 충·방전 및 보관 조건에 따른 용량 감소·내부 저항 예측 모델을 개발한 연구팀은 각각 최우수상과 우수상을 받았다.

SK온은 주요 연구 과제를 소개하는 기술 전시회도 마련했다. 구성원들이 직접 연구 내용을 설명하고 질의응답을 진행했으며 현장 투표를 통해 기술을 평가했다.

이용민 연세대학교 교수는 기조연설에서 실제 배터리 설계를 가상공간에 구현해 성능과 상태를 분석하는 디지털 트윈 기술의 현황과 전망을 소개했다. 이어 SK온 연구진과 배터리 기술 발전 방향을 논의했다.

이용욱 SK온 사장은 "미래기술원 학술대회는 구성원들의 도전과 연구 성과가 기술 경쟁력으로 이어지는 중요한 장"이라며 "연구 중심 문화를 더욱 확산하고 차세대 배터리 시장을 선도할 기술 혁신을 지속해 나가겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com