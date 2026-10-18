[라리가] '야말 1골 1도움' 바르사, 9연승...개막 최다 연승 타이

바르셀로나, 베티스 원정 5-2...9경기서 39골 막강 화력

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = FC바르셀로나의 막강한 공격력이 또 한 번 폭발했다. 레알 베티스 원정에서 5골을 몰아치며 라리가 개막 9연승을 달렸다. 한지 플릭 감독이 이끄는 바르셀로나는 18일(한국시간) 스페인 세비야의 에스타디오 데 라 카르투하에서 열린 2026-2027 스페인 라리가 9라운드 원정 경기에서 레알 베티스를 5-2로 완파했다.

개막 9연승을 질주한 바르셀로나는 승점 27을 확보하며 2위 아틀레티코 마드리드(승점 22)와의 격차를 넓히고 선두 자리를 굳건히 지켰다. 1968-1969시즌 레알 마드리드가 세운 라리가 역대 개막 최다 연승 기록(9연승)과도 어깨를 나란히 했다. 바르셀로나는 개막 9경기 동안 39골을 터뜨리는 무시무시한 화력을 과시했다.

[맨체스터 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=파쿤도 베르날이 18일(한국시간) 스페인 라리가 9라운드 FC바르셀로나와의 홈 경기에서 야말의 머리로 가격하고 있다. 2026.10.18 psoq1337@newspim.com

승리의 중심에는 라민 야말이 있었다. 전반 10분 오른쪽 측면에서 중앙으로 파고든 야말은 정교한 왼발 중거리 슈팅으로 골문 상단 구석을 꿰뚫으며 선제골을 낚았다. 베티스도 쉽게 물러서지 않았다. 전반 27분 발렌틴 고메스가 헤더 동점 골을 터뜨리며 맞불을 놨다.

바르셀로나는 전반 41분 페르민 로페스의 코너킥을 로드리가 높이 뛰어올라 헤더로 마무리하며 다시 리드를 잡았다. 이번 여름 바르셀로나 유니폼을 입은 로드리의 이적 후 데뷔골이었다. 베티스는 전반 43분 지오바니 로 셀소의 발리 슈팅으로 다시망을 흔들었으나 이전 과정에서 핸드볼 반칙이 판명돼 득점이 취소됐다.

후반에도 바르셀로나의 공세가 이어졌다. 후반 6분 야말이 오른쪽 측면을 허물고 올려준 크로스를 가브리엘 제주스가 오른발로 밀어 넣어 스코어를 3-1로 벌렸다. 베티스는 2분 뒤 에즈 압데의 추격골로 따라붙었다. 하지만 경기 흐름은 후반 9분 베티스 파쿤도 베르날의 퇴장으로 완전히 기울었다. 신경전 과정에서 야말을 머리로 가격한 베르날이 레드카드를 받고 쫓겨났다.

[맨체스터 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=파쿤도 베르날이 18일(한국시간) 스페인 라리가 9라운드 FC바르셀로나와의 홈 경기에서 야말의 머리로 가격하고 있다. 2026.10.18 psoq1337@newspim.com

수적 우위를 점한 바르셀로나는 베티스를 거세게 밀어붙였다. 후반 17분 에릭 가르시아가 문전 혼전 상황에서 추가골을 뽑아냈다. 이어 후반 36분 교체 투입된 다니 올모가 시원한 오른발 중거리 슈팅으로 5-2 대승의 마침표를 찍었다.

경기 후 마누엘 페예그리니 베티스 감독은 판정에 강한 불만을 제기했다. 반면 유럽 챔피언스리그를 포함해 이번 시즌 치른 11경기를 모두 이긴 바르셀로나는 21일 파리 생제르맹(PSG)과의 유럽대항전에 이어 레알 마드리드와의 시즌 첫 '엘 클라시코'를 앞두고 가파른 상승세를 이어갔다.

psoq1337@newspim.com