대전 동구의회 "교육격차 해소·재정 건전성 강화해야"

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제296회 임시회 2차 본회의...강정규·김은지·정용 의원, 정책 개선안 주문

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전 동구의회에서 교육격차 해소와 청년·청소년 정책 참여 확대, 지역축제 활성화, 재정 건전성 강화 등 정책 개선 방안이 제시됐다. 주민이 체감할 수 있는 중장기 정책 수립과 실효성 있는 사업 추진, 성과 중심의 예산 운영 등 구정 전반의 내실화를 주문했다.

16일 동구의회에 따르면 강정규·김은지·정용 의원은 이날 열린 제296회 임시회 제2차 본회의 구정질문에서 각각 교육정책 강화, 청년·청소년 지원 및 지역축제 활성화, 지속가능한 재정 운영 방안을 제시했다.

강정규·김은지·정용 대전 동구의원(왼쪽부터)이 16일 열린 제296회 임시회 제2차 본회의 구정질문에서 교육격차 해소를 비롯해 청년 정책 참여 확대, 재정 건정성 강화를 주문했다. [사진=대전 동구의회] 2026.10.16 vincent977@newspim.com

먼저 강 의원은 동·서 지역 간 교육격차 해소와 민선 9기 교육정책의 중장기 비전 마련을 강조했다.

그는 "미래인재정책과 신설 등 교육정책 강화 방향을 긍정적으로 평가하면서도 구민이 체감할 수 있는 단계별 추진계획이 필요하다"고 밝혔다.

특히 "동부지역의 교육 인프라 부족으로 학교 밖 교육기회에서도 격차가 발생하고 있다"며 "교육청 및 관계기관과 협력해 지역 특성에 맞는 해소 방안을 마련해야 한다"고 주문했다.

글로벌드림캠퍼스와 관련해서는 학생들의 학습권 보호와 교육서비스의 연속성을 확보할 대책을 촉구했다. 운영 성과를 평가하고 학부모와 지역사회의 우려를 해소할 수 있도록 안정적인 운영 방안과 향후 계획을 명확히 할 것을 촉구했다.

김 의원은 청년·청소년의 정책 참여 확대와 지원 사각지대 해소, 지역축제의 경제적 효과 제고를 제안했다.

그는 "청년의회와 청소년의회 도입을 통해 당사자들의 의견이 실제 정책과 예산에 반영되는 구조를 마련해야 한다"며 "고립·은둔 청년과 학교 밖 청소년에게는 소규모 외부활동과 교통비·식비 바우처를 연계한 단계적 지원이 필요하다"고 제안했다.

이와 함께 학교·대학·문화예술기관과 협력한 '대전동구 청소년·청년 오케스트라' 창단과 고향사랑기부제 지정기부를 활용한 문화예술 활동 지원도 주문했다.

지역축제 활성화를 위해서는 대전역 인근 빵집과 청년 공간, 지역 관광자원, 산내동 대전별서를 연계한 체류형 관광코스 조성을 제시했다. 또한 16개 동의 역사와 문화자원을 발굴하는 '마을학개론'을 통해 주민 주도의 마을축제를 육성하고, 지역 인재와 업체의 참여 확대 및 축제 전후 상권 분석을 통한 성과평가를 강조했다.

정 의원은 미래 재정부담 검증과 계속사업 재평가를 통한 효율적인 예산 운영을 촉구했다.

그는 "신규·확대사업 추진 시 초기 사업비뿐 아니라 향후 인건비와 운영비, 유지관리비 등 장기적인 재정 부담까지 검토해야 한다"며 "중장기 세입·세출 계획과 사업별 우선순위를 바탕으로 재원을 배분하고 기금 관리의 안정성도 확보해야 한다"고 밝혔다.

그러면서 "계속사업 역시 관행적인 예산 편성에서 벗어나 주민 편익과 실질적인 성과를 기준으로 평가하고, 사업의 유지·확대·축소·종료를 판단할 객관적인 기준을 마련해야 한다"며 "평가 결과가 실제 예산 조정과 운영 개선으로 이어지도록 책임 부서와 이행기한을 명확히 해야한다"고 요구했다.

vincent977@newspim.com