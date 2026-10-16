금융위 부위원장에 신진창, "금융 안정에 더 신경 써야"

향후 과제는 입법·예산 대응

세종 이전은 "1시간 넘게 직원 의견 청취"



[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 신진창 신임 금융위원회 부위원장이 16일 "최근 자본시장 변동성과 IT 사고, 여전히 불안한 부동산 시장 등을 감안하면 전체적으로 금융안정에 더 신경 써야 하는 상황"이라며 "금융안정을 위한 유관기관과의 긴밀한 소통이 어느 때보다 중요하다"고 밝혔다.

[사진=금융위원회]

이재명 대통령은 이날 금융위원회 부위원장에 신진창 현 금융위 사무처장을 임명했다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 오후 브리핑을 통해 이같이 인사 발표를 했다.

신 부위원장은 이날 임명 직후 정부서울청사 금융위 기자실을 찾아 "새로운 일도 아니고 하던 일을 계속하는 것"이라면서도 "부위원장은 아무래도 대외 소통과 협조를 구하는 일이 더 많다고 들었다. 그 부분을 원활하게 해야 한다는 생각"이라고 말했다.

향후 과제로는 정기국회 이후 입법·예산 대응을 꼽았다. 신 부위원장은 "국정감사가 끝나면 입법과 예산이 남아 있다"며 "금융위가 생각하는 입법과제와 내년도 예산이 제대로 반영되도록 예산을 따내는 노력을 잘해야 한다"고 강조했다.

금융위의 세종 이전 문제에 대해 신 부위원장은 지난 13일 국무회의에서 이전 방침이 발표된 직후 위원장 주재 간부회의를 열었고, 이어 직원들과 별도 자리를 가졌다고 설명했다.

그는 "생각보다 직원들이 굉장히 많이 왔다. 100명에서 150명 사이로 보였고 1시간 이상 이어졌다"며 "정부 전체의 큰 틀의 결정만 있지 구체적인 내용은 없는 상태라 직원들에게 해줄 말이 많지 않았다"고 했다.

그러면서 "임차청사로 간다, 하반기에 간다, 직원 거주 이전에 불편이 없게 한다는 정도만 들은 상태"라며 "직원들이 무엇을 궁금해하고 바라는지 확인해 국토부·인사혁신처·행정안전부에 금융위가 원하는 바를 제대로 전달하는 것이 목적이었다"고 말했다. 직원들 분위기에 대해서는 "1차적으로는 다들 당황스러워하고 걱정했다"면서 "환경이 바뀌면 조직문화도 바뀌어야 한다는 얘기도 나왔다"고 했다.

금융감독원 동반 이전 여부에 대해서는 "정해지지 않았다고 하니 불확실성 하에 있는 것"이라며 "11월인지 4분기인지 애매하지만 그때까지는 발표한다고 했으니 내용을 보고 무엇을 해야 할지 생각해야 한다"고 말했다. 이어 "금감원과 물리적으로 어떻게 되는지가 정해지면 시장이 염려하지 않도록 어떻게 할지도 그때부터 고민해야 한다"고 덧붙였다.

신 부위원장은 1970년 충남 금산에서 태어나 우신고와 서울대 경영학과를 졸업했다. 영국 버밍엄대에서 국제금융 석사 학위를 받았다. 행정고시 40회 출신으로 금융위 구조개선정책관과 금융산업국장, 금융정책국장을 거쳐 사무처장을 맡아왔다.

강유정 청와대 수석대변인은 신 부위원장에 대해 "금융정책국장과 금융산업국장 요직을 역임하며 금융 시장과 산업에 대한 깊은 통찰력을 갖춘 경제 관료"라며 "뛰어난 추진력과 현장 감각을 바탕으로 중동전쟁 이후 자금시장 안정과 서민·소상공인을 위한 금융지원, 부동산 금융정책 등 금융 전 분야에 걸쳐 전문성을 발휘했다"고 소개했다.

강 수석대변인은 "사람을 살리는 따뜻한 포용적 금융을 주도하면서 경제를 살리는 생산적 금융으로의 전환을 완성해 나갈 적임자"라고 인사 배경을 설명했다.

신진창 신임 금융위원회 부위원장 [사진=청와대] 2026.10.16

ssup825@newspim.com