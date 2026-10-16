李대통령, 산업차관 박동일·금융위 부위원장에 신진창 임명

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 16일 산업통상부 차관에 박동일 현 산업통상부 산업정책실장, 금융위원회 부위원장에 신진창 현 금융위 사무처장을 임명했다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 오후 브리핑을 통해 이같이 인사 발표를 했다.

박 차관은 1970년 전북 전주 출신이다. 상산고와 서울대 경제학과를 나와 미국 오리건대에서 경제학 석사 학위를 받았다. 행정고시 40회로 공직에 입문해 산업부 소재부품장비협력관과 원전산업정책국장, 제조산업정책관을 지냈다.

박동일 새 산업통상부 차관. [사진=청와대] 2026.10.16

강 수석대변인은 박 차관에 대해 "제조산업정책관의 주요 보직을 역임하며 산업정책 전반의 기획·조정과 주력 제조업 육성 현장을 폭넓게 경험한 산업정책 전문가"라고 소개했다.

강 수석대변인은 "최근 충청권 대규모 투자계획 이행을 위한 민관합동 태스크포스를 원활하게 이끌며 산업 현장에 대한 높은 이해와 민관 협력 조정 역량을 꾸준히 입증했다"고 설명했다.

강 수석대변인은 "미래 전략 산업의 초격차를 확보하고 제조업 혁신과 지역 주도 산업 전환을 통한 양질의 일자리 창출로 국민께서 체감할 수 있는 산업 정책을 속도감 있게 추진할 것으로 기대한다"고 인선 이유를 밝혔다.

신진창 새 금융위원회 부위원장. [사진=청와대] 2026.10.16

신진창 부위원장은 1970년 충남 금산에서 태어나 우신고와 서울대 경영학과를 졸업했다. 영국 버밍엄대에서 국제금융 석사 학위를 받았다. 박 차관과 같은 행정고시 40회 출신으로 금융위 구조개선정책관과 금융산업국장, 금융정책국장을 거쳐 사무처장을 맡아왔다.

강 수석대변인은 신 부위원장에 대해 "금융정책국장과 금융산업국장 요직을 역임하며 금융 시장과 산업에 대한 깊은 통찰력을 갖춘 경제 관료"라며 "뛰어난 추진력과 현장 감각을 바탕으로 중동전쟁 이후 자금시장 안정과 서민·소상공인을 위한 금융지원, 부동산 금융정책 등 금융 전 분야에 걸쳐 전문성을 발휘했다"고 소개했다.

강 수석대변인은 "사람을 살리는 따뜻한 포용적 금융을 주도하면서 경제를 살리는 생산적 금융으로의 전환을 완성해 나갈 적임자"라고 인사 배경을 설명했다.

pcjay@newspim.com