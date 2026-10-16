방탄소년단, 스포티파이 연간 100억 스트리밍 돌파…전세계 그룹 최초

AI 핵심 요약beta
- 방탄소년단이 16일 스포티파이 연간 누적 100억회 재생을 돌파했다
- 그룹 최초 기록으로 지난해보다 누적 스트리밍이 약 122% 증가했다
- 정규 5집 아리랑이 50억회 이상 재생되며 기록 달성을 이끌었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방탄소년단(BTS)이 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 연간 누적 100억 스트리밍을 돌파하며 그룹 최초의 기록을 세웠다.
16일 기준 방탄소년단의 올해 스포티파이 누적 재생 수는 100억회를 넘어섰다. 앞서 테일러 스위프트, 아리아나 그란데, 배드 버니 등 세계적인 솔로 팝스타들이 단일 연도 100억 스트리밍을 달성한 바 있다. 그룹이 이 기록을 세운 것은 방탄소년단이 처음이다.
올해 누적 재생 수는 지난해 기록한 45억 회보다 약 122% 증가했다. 특히 지난 3월 발매한 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)이 누적 50억 회 이상의 재생 수를 기록하며 신기록 달성을 이끌었다.
앨범 발매를 전후로 일일 스트리밍 수에도 큰 변화가 나타났다. '아리랑' 발매 직전 약 2300만 였던 일일 재생 수는 앨범 공개 당일인 3월 20일 1억3000만회까지 치솟았다. 이날 스포티파이 '데일리 톱 송 글로벌' 차트에서는 수록곡 14곡이 1위부터 14위까지 줄지어 이름을 올렸다. 타이틀곡 '스윔(SWIM)'은 발매 첫날에만 약 1400만회 재생되며 2026년 발매곡 가운데 가장 높은 하루 스트리밍 수를 기록했다.
정규 5집 '아리랑'은 14일 기준 누적 재생 수 50억회를 돌파하며 올해 발매된 신보 가운데 스포티파이에서 가장 많이 재생된 앨범에 올랐다. 올해 발매작 중 2위인 올리비아 로드리고의 정규 3집 '유 씸 프리티 새드 포 어 걸 쏘 인 러브(you seem pretty sad for a girl so in love)'와는 약 20억회의 격차를 보였다.
방탄소년단은 글로벌 스트리밍 성과에 이어 시상식에서도 존재감을 드러냈다. 지난 14일 열린 '2026 MTV 비디오 뮤직 어워드 재팬'(MTV VMAJ)에서 주요 부문인 '올해의 아티스트'를 수상했다. 앞서 지난 9월에는 '스윔' 뮤직비디오가 '베스트 그룹 비디오/인터내셔널'수상작으로 선정됐다.
'MTV VMAJ'는 2002년부터 매년 개최된 미국 음악 시상식 'MTV 비디오 뮤직 어워드'의 일본판이다. 음악계의 다양한 분야에서 우수한 작품을 선정하며, 수상작을 사전 발표한 뒤 오는 29일 일본 도쿄돔에서 본 시상식을 진행한다.
moonddo00@newspim.com