유스피어, 17일 中 칭다오서 팬 이벤트 진행…상해 이어 두 번째

AI 핵심 요약beta
- 유스피어는 17일 중국 칭다오에서 팬 이벤트를 진행한다
- 팬사인회와 하이바이회 등으로 현지 팬들과 소통한다
- 대만·일본·중국으로 해외 활동을 이어가며 인기를 입증했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 유스피어가 중국 칭다오에서 팬 이벤트를 진행한다.
16일 소속사 MW엔터테인먼트에 따르면 유스피어는 오는 17일 중국 칭다오에서 팬사인회와 하이바이회, 영상회 등을 통해 중국 현지 팬들과 직접 소통한다.
유스피어의 중국 방문은 이번이 두 번째로, 지난 9월 상해에서 첫 팬사인회를 진행한 바 있다.
또한 지난 8월 대만 첫 팬미팅과 일본 프로모션을 가진 유스피어는 현지 팬들의 높은 관심에 힘입어 2개월 만인 오는 24일 일본에서의 첫 팬미팅 역시 앞두고 있다. 이러한 가운데 대만, 일본에 이어 중국까지 연이은 해외 러브콜은 유스피어를 향한 글로벌 팬들의 관심과 인기가 어느 정도인지 짐작 케하고 있다.
지난 6월 첫 번째 미니앨범 '바이트 디스트릭트(BITE DISTRICT)'를 발매하고 타이틀 곡 '위키드 게임(WICKED GAME)'으로 활동한 유스피어는 초동 커리어 하이와 음반차트 1위을 차지했다.
alice09@newspim.com