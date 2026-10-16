K푸드 미래 한자리에…국내 최대 식품축제 'NS푸드페스타' 개막

AI 핵심 요약beta
- NS푸드페스타가 16일 전북 익산에서 개막했다
- 요리경연과 신선식품 판매 등 20여개 프로그램을 운영했다
- 식품 제조·유통 체험과 지역 농가 상생 행사도 진행했다
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하림 식품 계열사·홈플러스 익스프레스 한자리에…신선식품 경쟁력 소개
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 국내 최대 식품문화축제인 'NS푸드페스타 2026 in 익산'이 16일 전북 익산 하림 퍼스트키친에서 막을 올렸다. 전국 요리 고수들의 경연부터 신선식품 판매, 식품 생산시설 견학까지 식품산업 전반을 한자리에서 경험할 수 있는 행사다.
올해로 19년째를 맞은 NS푸드페스타는 단순한 요리경연을 넘어 식품 제조와 유통, 지역 농업을 연결하는 산업형 축제로 외연을 넓히고 있다. 특히 올해는 하림그룹이 인수한 홈플러스 익스프레스가 행사에 참여하면서 식품 제조와 유통을 아우르는 사업 방향을 엿볼 수 있는 자리도 마련됐다.
NS홈쇼핑에 따르면 이번 행사는 익산시와 NS홈쇼핑이 공동 주최하고 농림축산식품부와 식품의약품안전처, 하림그룹 등이 후원한다. 17일까지 이틀간 20여개 프로그램이 운영되며, 행사 기간 약 2만명의 관람객이 방문할 것으로 예상된다.
행사장에서는 하림그룹의 신선식품 경쟁력을 직접 확인할 수 있는 다양한 체험과 판매 행사가 진행된다.
하림과 선진, 팜스코, 주원산오리, 한강식품 등 주요 계열사가 참여하는 '프레쉬마켓'에서는 각 회사의 대표 식품을 선보인다. 당일 생산·당일 출고 방식의 신선식품 직배송 플랫폼 '오드그로서(ODD GROCER)'도 별도 판매 공간을 마련했다.
오드그로서 행사장에서는 닭 발골 시연과 함께 닭꼬치, 반숙란 감자튀김 등 다양한 먹거리를 선보였다. 생산과 유통 과정에서 신선도를 유지하는 하림그룹의 식품 사업 방식을 소비자가 직접 경험할 수 있도록 구성한 것이 특징이다.
특히 지난 6월 하림그룹에 편입된 홈플러스 익스프레스도 별도 브랜드 홍보관을 마련해 눈길을 끌었다. 홈플러스 익스프레스는 행사장에서 차별화 상품과 향후 사업 방향을 소개하고 가맹점 상담 부스도 운영한다.
하림그룹이 보유한 식품 제조 역량에 기업형 슈퍼마켓(SSM) 유통망을 결합하는 사업 구상을 소비자들에게 알리는 자리라는 점에서 의미가 있다.
이번 축제의 핵심 행사인 전국요리경연대회에는 총 120개 팀이 참가한다. 첫날 일반 부문에는 60개 팀이 출전해 신선한 식재료를 활용한 요리법을 겨룬다. 참가자들은 60분 동안 밀키트 상품화를 염두에 둔 요리를 선보이며, 대상 수상팀에는 상금 3000만원이 주어진다.
오는 17일에는 60개 팀이 참가하는 가족 부문 경연이 이어진다. 식약처가 주관하는 '삼삼한 요리경연대회'도 함께 열려 당류와 나트륨을 줄인 건강한 식생활 확산에 나선다.
식품 제조 현장을 직접 살펴볼 수 있는 프로그램도 마련됐다. 관람객들은 약 3만6000평 규모의 하림 퍼스트키친에서 더미식 장인라면과 즉석밥 등의 생산라인을 둘러볼 수 있다. 원재료가 가공과 포장 과정을 거쳐 완제품으로 생산되는 과정을 전문 해설과 함께 살펴보는 방식이다.
지역 농가와 중소 식품기업을 지원하는 상생 프로그램도 강화했다.
'청년창업페스타 2026'에서는 청년 식품기업들이 제품을 전시·판매하고, 익산 지역 맛집과 농산물 가공업체들도 별도 홍보관을 운영한다. 현장 실시간 방송 판매를 통해 익산 고구마와 생강레몬청, 구운란 등 지역 농산물과 소상공인 제품의 판로 확대도 지원한다.
관람객을 위한 체험 행사도 이어진다. 첫날에는 넷플릭스 '흑백요리사'에 출연한 안유성 조리명장이 익산 특산물을 활용한 초계메밀국수 요리 시연을 선보인다. 익산시 제1호 김치 명인인 신승주 명인의 김치 만들기 체험도 진행된다.
17일에는 방송인 서경석의 익산 음식문화 특강과 하림그룹 제품을 활용한 요리교실, 가족 참여형 퀴즈 행사 등이 열린다.
이날 오후 열린 개막식에는 최정호 익산시장과 오유경 식품의약품안전처장, 김홍국 하림그룹 회장, 조항목 NS홈쇼핑 대표이사 등이 참석했다.
최정호 익산시장은 "NS푸드페스타가 지역 농업과 식품기업, 유통을 연결하고 새로운 협력과 성장의 기회를 만드는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.
조항목 NS홈쇼핑 대표는 "K푸드의 경쟁력은 우수한 식품 제조기술뿐 아니라 지역 음식문화와 새로운 맛에 도전하는 사람들의 열정에서 비롯된다"며 "생산자와 기업, 소비자가 함께 식품산업의 미래를 만들어가는 축제로 발전시키겠다"고 밝혔다.