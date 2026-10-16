전국체육대회, 16일 제주서 개막…최휘영 장관 대회 시작 알린다

AI 핵심 요약beta
- 제107회 전국체전이 16일부터 22일까지 제주 일원에서 열린다
- 선수 2만명과 임원 1만명 등 3만여명이 50종목에 참가한다
- 오상욱·김우진 등 국가대표 선수들이 출전해 기량을 겨룬다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 국내 최대 규모의 종합체육대회인 '제107회 전국체육대회가 10월 16일부터 22일까지 제주특별자치도 일원에서 열린다. 문화체육관광부 최휘영 장관은 10월 16일 오후 6시, 제주월드컵경기장에서 열리는 개회식에 참석해 대회 개회를 선언한다.
문체부가 후원하고 대한체육회(회장 유승민)가 주최, 제주특별자치도 및 제주특별자치도교육청, 제주특별자치도체육회가 공동으로 주관하는 올해 대회에서는 선수 2만 명과 임원 1만 명 등 총 3만여 명이 참가한 가운데 18세 이하부, 대학부, 일반부, 해외동포부 등으로 나눠 그동안 갈고닦은 기량을 선보인다. 49개 정식종목과 1개 시범종목(주짓수) 등 총 50개 종목의 경기가 강창학종합경기장 등 제주특별자치도 일원의 74개 경기장에서 펼쳐진다.
◆'2026 아이치-나고야 아시안게임'에서 활약한 국가대표 선수 만날 기회
특히 '2026 아이치-나고야 아시안게임(9. 19.~10. 4.)'에서 활약했던 오상욱(펜싱), 김우진(양궁) 등 국가대표 선수들이 다수 출전하여 대회를 빛낼 예정이다. 이번 아시안게임 은메달리스트 이현지(유도) 선수는 개회식의 최종 성화 주자로 참여한다.
개회식(10. 16.)은 한국방송 1채널(KBS 1TV)을 통해 생중계되며 모든 경기는 누구나 무료로 관람할 수 있다. 종목별 경기 일정과 장소 등 더욱 자세한 정보는 공식 누리집에서 확인할 수 있다.
jyyang@newspim.com