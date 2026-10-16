디티앤씨알오, 항응고·혈행개선 통합평가 운영

AI 핵심 요약beta
- 디티앤씨알오는 16일 항혈전 소재 통합 평가체계를 운영한다고 밝혔다
- 생체 내 혈전과 혈소판 응집, 혈액응고를 종합 평가했다
- 출혈 위험과 실시간 혈류 변화까지 맞춤형으로 분석했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 디티앤씨알오는 항응고제와 항혈소판제, 혈행개선 소재 개발을 지원하기 위해 혈전 형성부터 출혈 위험, 혈류 변화까지 종합적으로 확인할 수 있는 비임상 통합 평가 체계를 운영하고 있다고 16일 밝혔다.
디티앤씨알오 효능평가센터는 생체 내 혈전 모델과 혈소판 응집능 평가, 혈액응고시간 분석, 혈류 측정 등을 연계한 통합 평가 플랫폼을 운영하고 있다. 이를 통해 신약 및 소재 후보물질의 항혈전·항혈소판·항응고 효력과 출혈 위험성, 혈류 변화를 종합적으로 평가한다.
회사 측은 심뇌혈관 질환과 혈전성 질환이 증가하면서 항응고제와 항혈소판제, 혈행개선 소재의 개발 수요도 확대되고 있다고 설명했다. 특히 이들 후보물질의 비임상 평가에서는 혈전 형성 억제 효과뿐 아니라 출혈 위험성을 함께 확인해 유효성과 안전성의 균형을 살펴보는 것이 중요하다는 입장이다.
주요 평가 항목인 '염화철 유도 혈전 모델'은 경동맥에 혈전이 형성돼 혈관이 막히기까지 걸리는 시간을 측정하는 방식이다. 이를 통해 후보물질의 항혈전 효과를 평가한다.
'꼬리 출혈 시험'에서는 출혈 시간과 출혈량을 측정해 출혈 위험성을 확인한다. 항혈전·항응고 효력을 평가하는 과정에서 출혈 관련 지표도 함께 분석할 수 있도록 시험 체계를 구성했다.
혈소판 응집 시험은 혈소판의 응집 반응과 후보물질의 항혈소판 효력을 확인하는 데 활용한다. 혈액응고시간 측정으로는 후보물질이 혈액 응고 과정에 미치는 영향을 분석한다. 디티앤씨알오는 이러한 혈액학적 분석 결과를 생체 내 혈전 모델과 연계해 후보물질의 효력 특성을 종합적으로 평가하고 있다.
혈행개선 효과를 확인하기 위한 혈류 평가도 수행한다. 레이저 기반 혈류량 측정 장비를 이용해 혈류 분포를 영상화하고 혈류 변화를 정량적으로 분석한다. 레이저 도플러 혈류 측정 방식으로는 국소 부위의 혈류 변화를 실시간으로 확인할 수 있다.
디티앤씨알오는 생체 내 혈전 모델과 혈액학적 분석, 실시간 혈류 측정 등 개별 평가 항목을 연계해 운영하고 있다. 이를 통해 항혈전 효력과 출혈 위험성을 하나의 시험 체계에서 확인하고 혈행 변화까지 함께 평가할 수 있도록 했다.
평가 대상은 항응고제와 항혈소판제, 혈행개선 소재 등이다. 회사는 후보물질의 특성과 작용기전에 따라 적합한 평가 모델을 선정하고 맞춤형 비임상 시험 설계를 지원하고 있다.
디티앤씨알오 관계자는 "효능평가센터의 통합 평가 체계를 바탕으로 후보물질 특성에 맞는 비임상 시험 설계와 효력 평가를 지원하고 있다"며 "항응고·항혈소판·혈행개선 소재 개발의 효율성을 높이는 데 기여하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com