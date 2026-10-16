오현규 2골 1도움·조규성 동점골…모레노호 공격수, 유럽대항전서 폭발

AI 핵심 요약beta
- 16일 오현규가 유로파리그에서 2골 1도움을 기록했다.
- 오현규의 활약으로 베식타시는 호펜하임을 3-2로 꺾었다.
- 조규성도 콘퍼런스리그에서 득점하며 미트윌란의 무승부를 이끌었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 축구 국가대표팀의 두 스트라이커 오현규(베식타시)와 조규성(미트윌란)이 유럽 클럽대항전에서 나란히 득점포를 가동했다.
오현규는 16일(한국시간) 독일 호펜하임 SNP 아레나에서 열린 호펜하임과의 2026~2027시즌 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 리그 페이즈 2차전에서 2골 1도움을 기록하며 베식타시의 3-2 승리를 이끌었다.
선발 출전한 오현규는 후반 15분 아미르 무리요의 선제골을 도우며 공격포인트 행진을 시작했다. 왼쪽 코너킥 상황에서 오현규가 시도한 오른발 슈팅이 무리요 앞으로 향했고, 무리요가 이를 밀어 넣었다. UEFA는 오현규의 도움으로 인정했다.
베식타시는 후반 23분 피스니크 아슬라니에게 동점골을 허용했지만, 오현규가 해결사로 나섰다. 후반 27분 역습 상황에서 주니오르 올라이탕의 침투패스를 받은 오현규는 침착한 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 이어 후반 34분에는 일한 파클르가 오른쪽에서 연결한 땅볼 크로스를 슬라이딩 슈팅으로 마무리하며 멀티골을 완성했다. 7분 사이 두 골을 몰아친 오현규는 유니폼 상의를 벗고 기쁨을 만끽하다 옐로카드를 받기도 했다.
베식타시는 후반 43분 마쓰다 고키에게 추격골을 허용했지만 한 골 차 리드를 지켜내며 UEL 리그 페이즈 2연승을 달렸다.
오현규에게는 더욱 의미 있는 활약이었다. 올 시즌 새롭게 합류한 두샨 블라호비치에게 주전 자리를 내주며 출전 기회 확보에 어려움을 겪었지만, 이번 경기에서 자신의 득점력을 확실하게 증명했다.
앞서 UEL 예선에서 1골 1도움, 정규리그에서 1도움을 기록했던 오현규는 이날 2골 1도움을 추가하며 올 시즌 공식전 공격포인트를 3골 3도움으로 늘렸다.
덴마크 미트윌란에서 활약하는 조규성도 유럽 무대에서 골 맛을 봤다. 조규성은 같은 날 알바니아 엘바산 아레나에서 열린 에그나티아와의 UEFA 유로파 콘퍼런스리그(UECL) 리그 페이즈 1차전에 선발 출전해 동점골을 터뜨렸다.
팀이 0-1로 뒤진 전반 33분 라스무스 크리스텐센이 오른쪽 측면에서 올린 크로스를 문전에서 정확한 헤더로 연결해 골망을 흔들었다. 미트윌란은 이후 추가 득점 없이 1-1로 비겼지만, 조규성의 한 방 덕분에 원정에서 승점 1을 챙겼다.
이날 득점으로 조규성은 올 시즌 공식전 4골 1도움을 기록했다. 지난 9월 대표팀에 소집됐으나 부상 회복을 위해 조기 소집 해제됐던 조규성은 소속팀 복귀 이후 컨디션을 끌어올리며 다시 득점력을 과시했다.
반면 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 금메달을 목에 건 양현준(셀틱)은 햄스트링 부상 여파로 벤피카와의 UEL 경기 출전 명단에서 제외됐다. 셀틱은 벤피카에 1-4로 완패하며 리그 페이즈 2연패에 빠졌다.
wcn05002@newspim.com