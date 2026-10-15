[2026 국감] 이헌욱 "통계조작 없었다…직원 탄원서, 징계 낮추려는 의도"

AI 핵심 요약beta
- 이헌욱 원장은 15일 국정감사에서 부동산 통계조작이 없었다고 재확인했다
- 이 원장은 당시 부동산원 직원들도 통계조작 범죄를 저지르지 않았다고 강조했다
- 김은혜 의원은 감사원 자료를 제시하며 청와대·국토부 압박 의혹을 재차 제기했다
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[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 이헌욱 한국부동산원장이 문재인 정부 당시 부동산 통계조작이 있었다고 보지 않는다는 기존 입장을 재확인했다. 당시 부동산원 직원들 역시 통계조작 범죄를 저질렀다고 생각하지 않는다고 강조했다.
15일 국회에서 열린 국토교통위원회 국정감사에서 김은혜 국민의힘 의원이 문재인 정부 당시 부동산 통계조작이 실제로 없었다고 판단하는지를 묻자 이 원장은 "제 판단으로는 없었다고 생각한다"며 이같이 답했다.
김 의원은 부동산원 직원들이 감사원에 제출한 탄원서를 제시하며 반박했다.
김 의원은 "대통령 비서실과 국토부 등이 부동산원을 압박해서 통계 수치를 조작하거나 왜곡하게 했다는 점을 감사원이 밝혀내 준 부분에 감사의 마음을 갖게 된다"는 내용이 담겼다며 "누구의 강압도 없이 직원들이 작성한 것"이라고 강조했다.
이 원장은 탄원서 작성 배경에 대해 "정확하게 알 수는 없지만 어떻게든 징계를 가볍게 해보려는 그런 의도였을 것"이라고 답했다.
김 의원은 "그렇다면 감사원에 맞추기 위해 없는 사실을 만들어 직원들이 거짓말을 했다는 것이냐"며 "청와대와 국토부의 지시가 없었다면 부동산원 직원들의 단독 행위가 되는 것 아니냐"고 지적했다.
이 원장은 "부동산원 직원들은 통계법 위반 등의 혐의로 기소되지 않았다"며 "처음부터 기소되지 않았다"고 답했다.
이어 "조직에서 부당한 일을 당할 때 제대로 보호해 주지 못했다"며 "그걸 가지고 직원들에게 잘못했다고 다 얘기할 수는 없다"고 말했다.
김 의원이 다시 "직원들이 독자적으로 통계를 조작할 이유가 있느냐"고 묻자 이 원장은 "직원들이 범죄를 저질렀다고 생각하지 않는다"고 강조했다.
질의 말미 김 의원이 이 원장 배우자의 과거 글까지 제시하자 이 원장은 "인신공격에 가깝다"며 "국정감사 기관감사의 내용으로 타당하지 않다"고 반박했다.
min72@newspim.com