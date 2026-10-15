조성칠 대전시의장 "시민 의견, 조례·예산 적극 반영"

AI 핵심 요약beta
- 조성칠 대전시의회 의장이 15일 정책엑스포에 참석했다
- 조 의장은 현장 의견을 조례와 예산에 반영하겠다고 밝혔다
- 엑스포에서는 대전 주요 현안과 정책 방향을 논의했다
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 조성칠 대전시의회 의장이 시민의 일상을 바꾸는 정책 실현을 위해 현장 의견을 조례와 예산에 반영하겠다는 뜻을 밝혔다.
15일 시의회에 따르면 조 의장은 이날 대전연구원이 주관하는 '2026 정책엑스포'에 참석해 "정책은 시민의 삶을 직접 바꾸고 대전을 다시 뛰게 하는 원동력이어야 한다"고 강조했다.
이번 엑스포는 '시민의 삶을 바꾸는 정책, 다시 뛰는 대전'을 주제로 오는 16일까지 열린다. 전문가와 시민 등이 참여하는 가운데 오프닝 세션과 일반 세션 11개, 특별 세션 등 총 13개 세션에서 대전의 주요 현안과 정책 방향을 논의한다.
첫날에는 시민주권을 주제로 한 기조강연을 시작으로 인공지능 이후의 과학·산업, 청년 일자리와 주거, 지역경제 선순환과 지역화폐, 시민의 문화권 등을 다뤘다.
둘째 날에는 탄소중립과 전략산업, 문화관광, 자율주행, 중증장애인 재난안전, 광역 도시계획, 스마트 재난관리체계 등을 주제로 논의가 이어질 예정이다.
조 의장은 "정책은 관공서의 두꺼운 보고서가 아니라 우리 시민들의 절실한 일상"이라며 "시민들이 모아주신 귀한 지혜가 허공에 흩어지지 않도록 조례와 예산, 시민이 체감할 수 있는 삶의 변화로 단호하게 응답하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com