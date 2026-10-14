대전시의회, 전체 의원 의정연수…행감·예산 심사 역량 강화

AI 핵심 요약beta
- 대전시의회가 12일부터 2박3일간 안면도에서 정기 의정연수를 진행했다.
- 의원들은 행정사무감사와 예산안 심사 등 실무 역량을 강화했다.
- AI·기후위기 대응과 정원정책 연계 방안도 함께 모색했다.
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안면도지방정원 방문…정원정책 연계 모색
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시의회가 행정사무감사와 예산안 심사 역량을 강화하고 인공지능(AI)·기후위기 등 미래 정책 대응 방안을 모색했다.
14일 시의회에 따르면 지난 12일부터 2박 3일간 안면도 일원에서 전체 의원 정기 의정연수를 진행했다.
이번 연수는 제10대 의회 출범 이후 전체 의원을 대상으로 마련된 첫 정기 의정연수로, 의원들의 실무 역량 강화와 정책환경 변화에 대한 대응 능력 향상에 중점을 뒀다.
전문교육에서는 행정사무감사와 예산안 심사기법을 중심으로 자료 분석과 정책·사업 점검 방법을 다뤘다. 집행기관의 주요 정책과 사업을 면밀히 살펴보고 시민 관점에서 합리적인 대안을 제시할 수 있도록 실무 역량을 높이는 데 초점을 맞췄다.
소양교육에서는 인공지능(AI)과 기후위기 등 주요 정책 현안을 살펴보며 미래 사회 변화에 대한 이해를 넓혔다. 이미지 컨설팅 교육도 진행해 시민과의 소통 및 신뢰받는 의정활동에 필요한 역량을 강화했다.
의원들은 안면도지방정원도 방문해 정원 조성과 운영 사례를 살펴봤다. 안면송 숲과 해안 경관을 활용한 정원 공간을 둘러보고 자연환경을 활용한 치유·휴식 공간 조성과 지역 관광자원으로서의 활용 가능성을 확인했다. 이를 바탕으로 대전시가 추진하는 정원 관련 정책과 연계할 방안도 모색했다.
시의회는 앞으로도 의원들의 전문성과 정책 역량을 높이고 연수를 통해 얻은 지식과 경험을 시민을 위한 의정활동에 반영할 계획이다.
조성칠 의장은 "이번 연수를 통해 의정활동에 필요한 실무 역량을 높이고 AI와 기후위기 등 빠르게 변화하는 환경에 대한 이해도 넓혔다"며 "연수에서 얻은 경험과 지식을 바탕으로 시민의 목소리를 정책에 충실히 반영하고, 시민의 삶에 실질적인 도움이 되는 의정활동을 펼치겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com