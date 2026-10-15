하나카드, 신세계백화점 쇼핑 혜택…최대 350만 신백리워드

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25일까지 '오메이징 카드 페스타'…쇼핑 분야별 할인쿠폰 제공

100만원 이상 결제 시 최대 6개월 무이자할부

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 하나카드가 신세계백화점과 함께 제휴카드 고객에게 쇼핑 리워드와 할인쿠폰을 제공한다. 명품·워치·주얼리 구매 시 최대 350만 신백리워드를 지급하고, 결제금액에 따라 최대 6개월 무이자할부 혜택도 마련했다.

하나카드는 오는 25일까지 신세계 제휴 하나카드 고객을 대상으로 '10월 오메이징 카드 페스타(5Mazing Card Festa)'를 진행한다고 15일 밝혔다. 쇼핑 버킷리스트를 테마로 리워드 사은행사와 상품권 증정, 쇼핑 분야별 할인쿠폰 등을 제공한다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 하나카드는 오는 25일까지 신세계 제휴 하나카드 고객을 대상으로 '10월 오메이징 카드 페스타(5Mazing Card Festa)'를 진행한다고 15일 밝혔다. [사진=하나카드] 2026.10.15 yunyun@newspim.com

우선 18일까지 명품·워치·주얼리 단일 브랜드에서 신세계 제휴 하나카드로 결제하면 구매 금액대별로 신백리워드(신세계백화점 전용 포인트)를 지급한다. 200만원, 300만원, 500만원, 1000만원, 2000만원, 3000만원, 5000만원 이상 결제 시 각각 14만, 21만, 35만, 70만, 140만, 210만, 350만 신백리워드를 받을 수 있다.

전체 행사 기간에는 리빙·모피 분야의 참여 인기 브랜드 구매 고객에게 구매금액의 최대 10% 상당 신세계상품권을 제공한다. 남성·여성패션 단일 브랜드에서 60만원, 100만원, 200만원, 300만원, 500만원 이상 결제하면 각각 4만, 7만, 14만, 21만, 35만 신백리워드를 지급한다.

쇼핑 분야별 할인쿠폰도 마련했다. 식음료(F&B)는 1만원 이상 결제 시 5000원, 코스메틱은 30만원 이상 결제 시 1만5000원을 할인받을 수 있다. 워치·주얼리는 100만원 이상 결제 시 3만원, 모피는 100만원 이상 결제 시 5만원을 할인해준다.

남성·여성패션은 각각 60만원 이상 결제 시 3만원, 슈즈·핸드백은 20만원 이상 결제 시 1만원, 침구는 60만원 이상 결제 시 2만원 할인쿠폰을 제공한다.

무이자할부 혜택도 운영한다. 신세계 제휴 하나카드로 100만원 이상 결제하면 2~6개월, 5만원 이상 결제하면 2~3개월 무이자할부를 이용할 수 있다.

'비아신세계(VIA SHINSEGAE)' 이용 고객을 위한 전용 혜택도 마련했다. 단일 주문으로 500만원 이상 구매하면 즉시 사용할 수 있는 35만원 할인쿠폰을 제공한다.

이달 출시한 '신세계 by JADE 하나카드' 고객도 이번 행사 혜택을 받을 수 있다. 이 카드는 하나카드의 프리미엄 브랜드 JADE의 핵심 혜택인 연 1회 최대 10만원 상당 선택형 바우처와 공항 라운지 무료 이용 등을 유지하면서 신세계백화점 특화 할인 혜택을 더한 상품이다.

하나카드는 이번 행사를 통해 '신세계 by JADE'를 비롯한 신세계 제휴 하나카드 고객층을 대상으로 마케팅 시너지를 높일 계획이다.

하나카드 관계자는 "이번 행사는 신세계 제휴 하나카드 고객의 쇼핑 만족도를 높이기 위해 리워드와 할인 등 다양한 혜택을 마련했다"며 "앞으로도 신세계백화점과의 협력을 바탕으로 고객들이 체감할 수 있는 쇼핑 혜택을 확대하겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com