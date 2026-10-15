동국씨엠, '메탈 트렌드 2027~28' 개최…컬러강판 미래는 '감성'

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미래 디자인 키워드 '상호작용' 선정…건축·가전용 신제품 공개

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 동국제강그룹의 컬러강판 전문기업 동국씨엠이 인공지능(AI) 기술과 인간의 감성을 결합한 컬러강판 디자인을 선보이며 미래 시장 트렌드를 제시했다.

동국씨엠은 15일 서울 중구 페럼타워에서 '메탈 트렌드 2027~28' 행사를 개최했다고 밝혔다.

동국씨엠 컬러강판 전문 디자이너가 방문객을 대상으로 제품을 설명하고 있다.[사진=동국씨엠]

올해로 5회째를 맞은 메탈 트렌드는 동국씨엠이 2019년부터 2~3년 주기로 개최해 온 디자인 발표회다. 건축물과 가전제품에 사용되는 컬러강판의 디자인 흐름을 분석하고 향후 시장 방향을 제시하는 자리다.

동국씨엠은 2027~2028년 컬러강판 디자인의 핵심 키워드로 '상호작용(Interaction)'을 선정했다. AI 기술이 빠르게 발전하고 있지만 기술만으로는 디자인 경쟁력을 확보하기 어렵고, 인간 고유의 감성과 결합해야 차별화가 가능하다는 의미다.

프리미엄 건축 내외장재 브랜드 '럭스틸(Luxteel)'은 다양성(Diversity)을 주제로 자연 소재의 특성을 구현한 디자인을 선보였다. 나무의 형태와 색상을 재해석한 '팀버(Timber)'와 암석 지층의 불규칙한 질감을 표현한 '스트라타(Strata)'가 대표적이다. AI 기술을 활용하면서도 실제 자연 소재에 가까운 표면을 구현하는 데 중점을 뒀다.

프리미엄 가전용 컬러강판 브랜드 '앱스틸(Appsteel)'은 '함께(Come Together)'를 주제로 금속 소재의 특성과 인간적 감성을 결합한 디자인을 제안했다.

금속 고유의 색상과 패턴, 질감을 강조한 '크로마(Chroma)'와 따뜻한 색채 및 자연스러운 질감을 통해 편안함을 표현한 '앰비언스(Ambience)' 등 두 가지 테마를 공개했다.

권영환 동국씨엠 글로벌영업담당 이사는 "AI라는 큰 파도 속에서 역설적으로 더 인간적인 건축과 수공예 방식에 대한 감성이 중요해지고 있다"며 "최첨단 기술은 활용하되 인간적 감성을 놓친다면 컬러강판의 미래는 스페셜티가 아닌 범용재로 수렴하게 될 것"이라고 말했다.

이어 "상호작용과 지속적인 차별화가 동국씨엠만의 강점"이라고 덧붙였다.

heoneykim@newspim.com