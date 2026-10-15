한화손보, 한남사옥서 웰니스 축제…운동·미식·휴식 한자리에

21~25일 '웰니스 크루즈 한남' 개최, 30여개 브랜드 참여

12개 테마 공간 운영…무료 입장, 일부 체험·클래스 유료

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화손해보험이 서울 한남동 사옥에서 운동과 음식, 휴식을 한자리에서 경험할 수 있는 웰니스 문화 축제를 연다.

한화손보는 오는 21일부터 25일까지 5일간 도심형 웰니스 문화 페스티벌 '웰니스 크루즈 한남(Wellness Cruise Hannam)'을 개최한다고 15일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화손보는 오는 21일부터 25일까지 5일간 도심형 웰니스 문화 페스티벌 '웰니스 크루즈 한남(Wellness Cruise Hannam)'을 개최한다고 15일 밝혔다. [사진=한화손해보험] 2026.10.15 yunyun@newspim.com

'웰니스 크루즈 한남'은 한화손보가 처음 선보이는 웰니스 문화 프로젝트다. '고객 웰니스를 선도하는 리딩 파트너'라는 기업 미션을 바탕으로 몸과 마음, 관계와 일상을 돌보며 건강한 삶을 경험할 수 있도록 기획했다.

행사명은 목적지만큼 여정 자체를 즐기는 크루즈 여행에서 착안했다. 바쁜 일상에서 잠시 벗어나 몸을 움직이고, 새로운 음식을 맛보고, 휴식을 취하며 자신만의 웰니스 방식을 발견하자는 의미를 담았다.

이번 행사에는 한화금융 공동브랜드 'PLUS'가 선보이는 임신·출산·육아기 여성 웰니스 브랜드 'PLUS CLOVR'를 비롯해 30여개 브랜드가 참여한다. 한남사옥 곳곳에 운동과 음식, 휴식 등을 주제로 12개 테마 공간을 조성하고 예술과 지역 식문화, 음악 등을 접목한 다양한 체험 프로그램을 선보인다.

우선 예술과 운동을 결합한 '야채짐(GYM)'에서는 특별한 운동기구를 만나볼 수 있다. 아티스트 듀오 BBK 장종완·장준호 작가에게 제작을 의뢰한 '야채짐' 시리즈를 통해 예술 작품으로 재탄생한 운동기구로 직접 몸을 움직이는 이색적인 경험을 제공한다.

음식과 식문화를 다루는 프로그램도 마련된다. 전국 각지의 음식과 식재료를 연구하고 기록하는 '입말음식'은 지역의 잔치 음식과 제철 식재료를 소개하고, 안동·강원도·함경도 등 지역별 식문화를 직접 배우고 맛보는 클래스를 운영한다.

카페와 바에서는 색다른 식음료를 선보인다. 스페셜티 커피 브랜드 '펠른(PERLEN)'은 커피와 차로 술의 풍미와 분위기를 즐기는 논알코올 바를 운영한다. 카페에서는 '산스(SANS)'의 대체 커피와 '정남미명과'의 구황작물 베이커리를 맛볼 수 있다.

휴식을 위한 공간도 준비했다. '사사사(SASASA)'의 온돌형 사우나에서는 따뜻한 휴식을 경험할 수 있다. 약 200평 규모로 조성된 공간에서는 '실링서비스'와 함께 앰비언트 사운드, 조명과 향기를 활용한 명상 프로그램을 통해 온전히 자신에게 집중하는 시간을 가질 수 있다.

자신의 웰니스 성향을 알아보는 공간도 마련된다. 카지노 콘셉트로 꾸며진 공간에서는 한화손보 펨테크연구소가 개발한 웰니스 유형 테스트를 게임으로 즐기며 자신의 생활 방식과 성향을 살펴볼 수 있다.

행사 기간에는 각 분야 전문가와 아티스트가 참여하는 특별 프로그램도 이어진다. 23일과 24일에는 전자음악가 시피카(Cifika)의 DJ 공연이 열리며, 24일부터 25일까지는 삶의 균형과 일상의 에너지를 주제로 연사 4명의 토크가 진행된다.

행사는 오전 11시부터 오후 9시까지 운영되며 별도의 티켓 구매 없이 무료로 방문할 수 있다. 일부 체험과 클래스는 유료 또는 사전예약제로 운영된다. 자세한 프로그램 일정과 신청 방법은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한화손보 관계자는 "웰니스 크루즈 한남은 고객들이 다양한 문화와 체험을 통해 자신에게 맞는 웰니스 방식을 발견할 수 있도록 준비한 행사"라며 "앞으로도 '고객 웰니스를 선도하는 리딩 파트너'로서 고객의 일상에 새로운 경험과 가치를 더하는 활동을 이어가겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com