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'실적 부진' 삼다수 구원투수. 재무·전략통' 김도영, 성장 공식 다시 짠다

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AI 핵심 요약

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  • 제주개발공사는 15일 초저가 PB 생수 공세로 삼다수 점유율이 하락했다고 밝혔다.
  • 삼다수 매출과 판매량이 줄고 영업이익도 반토막 나며 수익성이 악화했다.
  • 김도영 사장은 유통 혁신과 탄산수·혼합음료 신사업으로 반등을 추진했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

삼다수 매출 2년 연속 감소…점유율도 40%선 밑돌아
영업이익·순이익 1년 만에 반토막…비용 증가 속 '수익 구조 악화'
유통·영업 혁신으로 본업 강화…음료 사업 타당성 검토 착수

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 국내 생수시장 1위 제주삼다수의 입지가 흔들리고 있다. 초저가 PB 생수의 파상 공세에 시장점유율 40%선이 무너진 데다 매출과 영업이익 모두 크게 뒷걸음질치면서다.

1998년 출시된 제주삼다수는 제주도의 청정 화산암반수라는 수질 경쟁력과 높은 브랜드 신뢰도를 바탕으로 시장에 안착한 뒤, 유통 전문 대기업과의 협력을 통한 강력한 전국 단위 영업망과 주요 채널 점유율 확대를 발판 삼아 20년 넘게 독보적 1위 자리를 지키며 성장해 왔다.

그러나 최근 대내외 경영 환경이 악화하자 지난달 취임한 김도영 제주특별자치도개발공사 사장은 '제2의 창업'을 선언하며 본업 경쟁력 회복과 음료 신사업 발굴이라는 중책을 안고 구원투수로 등판했다. 김 사장이 제시한 해법은 유통망 고도화와 채널별 맞춤형 영업체계 구축이다. 여기에 탄산수·혼합음료 등 신사업 타당성 검토를 병행해 생수에 치우친 수익 구조를 다변화하겠다는 전략이다. 다만 본업의 수익성이 위축되고 재무 부담이 가중된 상황에서 신규 투자의 규모와 속도를 어떻게 정밀하게 조율할지가 핵심 관건으로 꼽힌다.

[AI 인포그래픽=남라다 기자]

◆생수 1위에도 실적 급감…유통·영업 혁신 시험대
15일 식품업계에 따르면 제주삼다수의 시장점유율은 2023년 40.3%에서 2024년 38.3%로 떨어진 이후, 지난해(2025년) 38.6%로 소폭 반등하는 데 그치며 40%선을 회복하지 못했다. 독보적인 1위 지위는 유지하고 있지만 후발 주자 및 PB 브랜드와의 격차를 벌리기엔 역부족인 모습이다.

실적 및 판매량 감소세는 더욱 가파르다. 삼다수 매출은 2023년 3441억원에서 2024년 3354억원, 지난해 2960억원으로 줄어들며 연 매출 3000억원선이 무너졌다. 지난해 판매량 역시 86만6000톤에 그쳐 전년(94만1000톤) 대비 8.7%(7만5000톤) 감소했다.

수익성 지표 역시 직격탄을 맞았다. 제주개발공사의 영업이익은 2024년 664억원에서 지난해 303억원으로 54.4% 감소했고, 같은 기간 당기순이익도 634억원에서 318억원으로 49.8% 줄어들며 반토막 났다. 초저가 자체 브랜드(PB) 생수의 등장과 물류비 인상 등 악재가 겹친 가운데, 경상비용마저 증가해 지난해 공사의 운영비가 2615억원에 달하는 등 수익 구조를 크게 압박한 영향이다.

편의점 채널을 중심으로 저가 PB 생수의 영토 확장은 가속화되고 있다. CU의 PB 생수 매출은 지난해 9.1%, 올해 1~10월 11.7% 늘었고, GS25와 세븐일레븐 역시 올해 각각 6.7%, 21.0%의 높은 매출 신장률을 기록하며 브랜드 생수의 입지를 위협하고 있다.

제주시 구좌읍 출신인 김 사장은 오현고와 서울대 경영학과를 졸업하고 1997년 LG유플러스에 입사한 뒤 2024년 GS건설 상무까지 약 27년간 대기업에서 영업·수출·건설·신규사업 발굴·전략기획·재무·데이터 기반 유통관리 등 경영 전반의 경력을 쌓은 전문가다.

김 사장은 지난달 16일 취임사에서 "과거의 성공 방정식에만 의존해서는 더 이상 앞서 나갈 수 없다"며 '제2의 창업 정신'을 강조했다. 실행 방안으로는 ▲유통망 고도화 ▲유통정책 선진화 ▲고객군·채널별 영업체계 구축을 제시했다. 결국 김 사장의 첫 시험대는 이 같은 경영 노하우를 바탕으로 구체적인 판매 성과와 비용 효율화를 이끌어내 실적을 얼마나 반등시키느냐에 달렸다.

제주삼다수 생산 이미지. [사진=제주삼다수 제공]

◆탄산수·혼합음료로 확장…출시보다 수익성 확보가 관건
공사는 먹는샘물 시장의 성장이 정체된 상황에서 본업의 매출 하락세를 극복하기 위한 중장기 타개책으로 음료 신사업을 추진해 오고 있다.

공사는 지난해 7월 삼다수 브랜드 확장을 위한 음료사업 추진 전략을 수립한 뒤, 같은 해 12월 탄산수 및 혼합음료 제품군을 상품화하기로 결정했다. 설탕이 첨가된 일반 탄산음료 대신 무첨가 탄산수와 헬시플레저 음료를 선호하는 소비 트렌드를 적극 반영한 결과다.

생산 기반 마련을 위한 구상도 세웠다. 공사는 서귀포시 남원읍 감귤1공장에 무균 충전 설비인 '아셉틱(Aseptic)'을 도입해 제품을 생산하고, 2028년 하반기 출시한다는 목표다. 화산암반수와 제주 특산물의 향을 활용한 후보 제품 레시피 13종도 선별했다. 구체적인 설비 투자와 출시 일정은 사업 타당성 검토 결과에 따라 확정할 예정이다.

제주삼다수 측은 "현재 음료사업의 타당성 검토에 들어간 상태"라며 "내년 신규 음료 시장 진출을 위한 시장성과 사업 가능성, 투자 효율성 등을 종합적으로 분석할 예정"이라고 밝혔다. 이어 "공공성과 수익성을 다각도로 검토한 뒤 최종 사업 추진 여부를 결정할 방침"이라고 덧붙였다.

생수와 음료는 소비자의 구매 기준부터 다르다. 삼다수가 가진 높은 브랜드 인지도만으로는 한계가 있는 만큼, 반복 구매를 이끌어낼 제품 자체의 상품성과 함께 대규모 설비 투자를 감당할 수익성 검증이 선행돼야 한다. 김 사장에 주어진 핵심 과제는 본업인 생수 사업의 수익성을 조속히 회복해 신사업 투자를 위한 자금 및 제반 여력을 확보하는 것이다. 본업의 내실을 다지는 동시에 신규 음료 사업의 타당성을 꼼꼼히 따져 적기·적정 규모의 투자를 단행하는 정밀한 경영 능력이 요구된다.

식음료업계의 한 관계자는 "삼다수의 브랜드 파워는 여전히 강력하지만 초저가 PB 생수의 공세로 생수 단일 시장에서의 주도권 유지가 과거보다 팍팍해진 것이 사실"이라며 "탄산수·혼합음료 등 사업 다각화는 긍정적이나, 설비 및 마케팅 투자 비용이 큰 만큼 삼다수의 매출 및 영업이익 회복이 선행돼야 신사업도 동력을 얻을 수 있을 것"이라고 말했다. 

nrd@newspim.com

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靑 "임광현 발탁, 李대통령 국정 의지 담겨" [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 15일 임광현 신임 대통령비서실장 발탁 배경에 '일하는 비서실'과 '일하는 행정부'를 지향하는 대통령의 국정 의지가 담겨 있다고 밝혔다. 성기홍 청와대 홍보소통수석은 이날 오전 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼'에서 "이재명 대통령께서 깊이 숙고한 결과물로서 임광현 국세청장을 신임 2기 비서실장으로 발탁했다고 생각한다"며 이같이 전했다. 성 수석은 강 전 실장과 임 실장의 차이도 짚었다. 그는 "강 전 실장의 경우에는 여의도에서 잔뼈가 굵은 중진 정치인 출신"이라며 "초대 비서실장으로서 그 시기에는 내란을 극복하고 인수위원회도 없이 출범했던 이재명 정부의 새로운 국정 로드맵을 짜 나가고 설계하는 게 우리 초대 비서실장의 중요한 임무였다"고 설명했다. 이재명 대통령(당시 더불어민주당 대표, 오른쪽)과 임광현 비서실장(당시 전 국세청 차장)이 국회에서 열린 인재환영식에서 기념촬영을 하고 있다. [사진=뉴스핌 DB] ◆ "정통 관료 출신…국회의원 경험도" 이어 2기 비서실장인 임 실장에 대해 성 수석은 "이제 이 대통령은 초기에 만들었던 국정의 로드맵이 현실 속에서 국민에게 체화될 수 있도록 성과물을 내는지가 굉장히 중요하다고 생각한다"며 "그러니 이것을 시행해 나갈 그런 바퀴를 교체할 필요가 있는 것"이라고 강조했다. 성 수석은 "그런 바퀴로서 정통 경제 관료 출신으로서 실제로 국세청장으로 재임하며 성과로 실력을 입증한 관료 출신, 그러면서 국회의원 경험도 있는 임 실장을 선택한 것"이라며 "그래서 저는 일하는 비서실, 일하는 정부를 향한 인선이라고 평가하고 싶다"고 밝혔다. 임 실장이 관료출신이라 정무 부분에서 취약할 것 같다는 지적에 성 수석은 "임 실장은 거의 20~30년 동안을 행정부에서 근무한 분"이라며 "현대의 행정 업무는 여의도의 정치적 환경이라든지 정부적인 상황을 고려하지 않은 상태에서 그 성과를 내는 것은 힘들다"고 반박했다. 성 수석은 "국세청장을 하면서 고액 체납 징수, 역외 세금을 환수하는 작업에 매끄럽게 성과를 이끌어내는 과정 자체가 단지 정책 역량만이 아니라 정무적인 판단도 있다고 생각한다"며 "또 임 실장은 국회의원으로서 역할을 한 바도 있다"고 설명했다. 일각에서 제기된 강 전 실장과 김현지 부속실장 사이에 알력 다툼이 있었다는 소리에 성 수석은 "팩트에 근거하지 않은 루머들이 오히려 정통 담론을 뒤흔드는 양상의 소문들이 많이 퍼져 나가고 있는데 그런 것 중 하나"라며 "실제로 청와대 내부에서는 강 전 실장을 중심으로 모든 비서실 시스템이 굴러가는 식으로 쭉 진행돼 왔다"고 선을 그었다. 임광현 국세청장이 5일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 민생물가 특별관리 관계장관 TF 회의에서 발언하고 있다. [사진=뉴스핌DB] ◆ '보은 인사' 지적에 "근거 없다" 야권에서 제기된 '보은 인사' 지적도 성 수석은 반박했다. 야권은 임 실장의 처남인 이승엽 변호사가 이 대통령의 대장동 사건을 변호한 데 따른 보은 인사라 주장 중이다. 또 복지부 공무원으로 오래 재직한 임 실장의 배우자가 휴스턴 총영사로 재임 중인 점도 문제 삼았다.  성 수석은 "임 실장이나 이경은 휴스턴 총영사의 경우에는 기본적으로 개인적인 업무 역량과 커리어 자체가 굉장히 탁월하신 분들"이라며 "처남을 비서실장의 발탁과 연결시키는 것은 근거가 없다"고 말했다. 이경은 총영사에 대해서는 "복지부 공무원을 한 것은 전체 경력 쪽에 한 10년 정도"라며 "원래 출발은 공보처에서 출발해서 노무현 정부 청와대 시절에 해외 언론 비서관실에 해외 공보를 담당했다"고 짚었다. 이어 "복지부 공무원을 그만두고 난 이후에 국제 엠네스티에 한국 사무처장을 하면서 국제 관계 분야에 활동을 많이 하신 분"이라고 덧붙였다. pcjay@newspim.com 2026-10-15 09:21
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'청년버스킹 축제' 17일 오후 1시 한강공원서 개최 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 선선한 가을바람이 부는 한강에서 청년 음악가들의 다채로운 공연과 시민 참여형 프로그램이 펼쳐진다. 감엔터테인먼트가 주최하고 서울특별시가 후원하는 '2026 한강 청년 버스킹 축제 : DAY OFF SEOUL'이 오는 17일 여의도한강공원 녹음수광장에서 열린다. 행사는 오후 1시부터 5시까지 진행되며 모든 공연과 체험 프로그램은 무료로 운영된다. [사진=감엔터테인먼트] 올해 축제는 '한강 위에서 하루를 통째로 쉬어가는 청년 문화 축제'를 주제로 마련된다. 음악과 피크닉, 한강, 가을을 결합해 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 열린 문화 공간을 조성하고 시민 참여와 청년 예술가 발굴을 함께 꾀한다. 청년 예술가에게는 시민과 만나는 무대를, 시민에게는 일상에서 잠시 벗어나 문화와 휴식을 함께 즐길 수 있는 공간을 제공한다는 취지다. 축제의 중심은 청년 음악가들의 버스킹 무대다. 싱어송라이터 오디션 '히든스테이지' 출신의 김은찬밴드,신직선,윤태경,윤준,채수빈,심각한 개구리, 채비(Che!vee), 혼즈(Hon'z) 등 10팀이 참여해 각기 다른 장르와 개성을 담은 음악을 선보인다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '히든스테이지' 대상 심각한 개구리(위 왼쪽부터 시계방향으로), 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드. [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 특히 지난 7일 열린 '히든스테이지' 결선에서 대상을 받은 심각한 개구리를 비롯해 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드 등 수상자들도 이번 축제를 통해 다시 관객들과 만난다. 경연 무대에서 실력을 겨룬 청년 음악가들이 이번에는 한강 야외 무대로 자리를 옮겨 시민들과 가까이에서 호흡할 예정이다. 청년 아티스트들의 공연에 더해 특별 초청 무대도 마련된다. 뉴올리언스 사운드를 기반으로 활동하는 컨템포러리 재즈밴드 '김루꾸밴드'와 국악·비보이·아크로바틱 등을 결합한 퍼포먼스팀 '라스트릿크루', 비트박서 잭브라이언(Jackbryan)이 무대에 올라 축제의 볼거리를 더한다. 싱어송라이터들의 음악부터 재즈와 퍼포먼스, 비트박스까지 서로 다른 장르의 무대를 한자리에서 만나볼 수 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 사진 위쪽부터 라스트릿크루, 김루꾸밴드, 비트박서 잭브라이언(Jackbryan). [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 시민도 직접 무대의 주인공이 될 수 있다. '시민과 함께하는 버스킹' 참가 희망자는 축제 공식 홈페이지를 통해 사전 신청할 수 있으며 개인 또는 팀 단위로 지원 가능하다. 신청자의 자기소개와 활동 경력, 희망 공연곡과 장르, 공연 영상 등을 종합적으로 검토해 참가자를 선정한다. 선정된 참가자는 '시민과 함께하는 버스킹' 무대에 참여하게 된다. 청년 뮤지션의 공연과 함께 시민에게도 직접 무대에 참여할 기회를 제공한다. 무대 밖에서는 공연과 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램이 이어진다. '서울의 향을 찾아서'에서는 서울을 대표하는 핫플레이스 이미지를 향으로 구현해 시향한 뒤 원하는 향료를 더해 자신만의 맞춤 향수를 만들 수 있다. 여러 향을 직접 맡아보고 취향에 맞게 조합해 결과물을 만드는 방식이다. '한강 포토 스테이션'에서는 축제 현장의 즐거운 순간을 간직할 수 있도록 즉석 사진 인화 부스 '한강로 사진관'을 운영한다. 현장에서 촬영한 사진을 인화해 축제의 순간을 기록할 수 있도록 마련했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한강 포토 스테이션 [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 음악과 한강의 풍경, 청춘에게 전하고 싶은 문장을 엽서에 적어 남기는 참여형 아카이브 프로그램 '한강 사운드 엽서'도 준비된다. 공연 관람에 더해 향수 제작과 사진, 엽서 등 다양한 방식으로 축제를 즐길 수 있도록 구성했다. 주최 측은 "청년 음악가들이 시민과 가까이에서 소통하고, 시민들도 공연과 체험에 직접 참여할 수 있는 축제를 준비하고 있다"며 "가을 한강에서 음악과 휴식을 함께 즐기는 특별한 하루가 되길 바란다"고 말했다. taeyi427@newspim.com 2026-10-13 06:33

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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