대림바스, 버블 세정 기술 적용한 일체형비데 '스마트렛 버블' 출시

AI 핵심 요약beta
- 대림바스는 15일 위생·편의성을 강화한 프리미엄 일체형비데를 출시했다
- 신제품은 물 내림 뒤 거품층을 형성해 오염·악취·곰팡이를 예방한다
- 자동물내림·저수압 수세·노즐 살균 등 편의 기능을 적용했다
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가압 펌프 수세 시스템으로 편의성 높여
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 욕실 기업 대림바스가 위생 관리 기능과 편의성을 강화한 프리미엄 일체형비데 '스마트렛 버블(SMARTLET BUBBLE)'을 출시했다고 15일 밝혔다.
최근 욕실 가전 시장에서는 위생과 사용 편의성을 동시에 만족시키는 스마트 제품에 대한 수요가 증가하고 있다. 특히 물을 다루는 공간의 특성상 오염과 곰팡이, 악취 발생을 줄일 수 있는 위생 세정 기술이 제품 선택의 주요 기준으로 떠오르는 추세다.
대림바스는 이러한 흐름에 맞춰 세정 기술과 편리 기능을 결합한 일체형비데 '스마트렛 버블'을 선보였다. 신제품은 물 내림 이후 도기 내부 수면 위에 미세한 거품층을 형성하는 '버블 클린 케어' 기능을 탑재한 것이 특징이다. 버블층이 오물이 튀는 현상을 막아주고, 냄새와 곰팡이 발생을 예방해 위생 관리가 까다로운 도기 내부를 청결하게 유지하도록 돕는다. 전용 버블 세정제는 저자극 성분을 바탕으로 공인 인증기관의 유해물질 테스트를 통과해 안전성을 확보했다.
수세 성능과 편의성 측면도 강화했다. 자동물내림 기능과 회오리 배수 방식을 적용해 세척력을 높였으며, 도기 내부 저장 탱크에 가압 펌프를 내장한 수세 시스템을 채택해 수압이 낮은 환경에서도 안정적인 물 내림이 가능하도록 설계했다. 또한 해당 제품은 절수 1등급 기준을 충족하며, 순간 온수 시스템과 UV LED 기반 노즐 살균 기능을 갖췄다.
디자인은 조약돌 형태의 곡선형 실루엣을 반영해 두 가지 옵션으로 출시됐다. 주변 밝기에 따라 조도가 자동으로 조절되는 스마트 LED 무드등을 비롯해 와이드 무빙 노즐, 직관적인 무선 리모컨 등 사용자 편의 요소도 적용됐다.
이용규 대림바스 이사는 "스마트렛 버블은 버블 세정 기술을 기반으로 욕실 위생 관리 수준을 한 단계 끌어올리는 동시에 편의성과 디자인 완성도까지 세심하게 기획한 제품"이라며 "앞으로도 사용자 라이프스타일 변화에 맞춘 차별화된 스마트 욕실 솔루션을 지속 선보일 계획"이라고 말했다.
stpoemseok@newspim.com