김승호, '너에게 다이브' 이어 '궁전랜드' 출연…열일 행보

AI 핵심 요약beta
- 김승호가 15일 티빙 시트콤 ‘궁전랜드’ 출연을 확정했다
- ‘궁전랜드’는 놀이공원 알바생들의 청춘 생존기를 그린다
- 김승호는 곽도현 역으로 색다른 매력을 선보일 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김승호가 티빙 오리지널 시트콤 '궁전랜드'에 합류해 새로운 캐릭터로 시청자들과 만난다.
오는 2027년 첫 공개되는 티빙 첫 오리지널 시트콤 '궁전랜드'는 겉은 궁전, 속은 궁상! 환상의 세계 뒤편에서 환장을 버텨내는 놀이공원 알바생들의 좌충우돌 청춘 생존기를 그린 작품이다. 화려한 놀이공원의 판타지와 그곳을 지키는 알바생들의 짠내 나는 현실이 만나 유쾌한 웃음과 공감을 선사할 예정이다.
여기에 차준환, 우다비, 이재원, 김규원, 김승호 등 개성 넘치는 배우들이 의기투합해 다채로운 캐릭터들의 향연과 신선한 시너지를 예고한다.
김승호는 극 중 곽도현 역을 맡아 새로운 모습을 선보인다. 개성 뚜렷한 캐릭터들이 만들어가는 이야기 속에서 자연스러운 연기와 생동감 있는 표현력으로 극에 활기를 더할 예정이다. 청춘들의 좌충우돌 일상과 다양한 관계 속에서 펼쳐지는 에피소드를 통해 전작과는 다른 매력을 보여줄 것으로 기대된다.
김승호는 15일 소속사 골드메달리스트를 통해 "좋은 작품에 함께하게 되어 정말 기쁘고 설렌다"며 "열심히 준비한 만큼 시청자분들께 좋은 모습으로 인사드리고 싶다"는 각오를 전했다.
앞서 디즈니+·채널A '너에게 다이브'에서 해솔고 유도부 표경우 역으로 밝고 능청스러운 매력을 선보인 김승호는 '궁전랜드' 출연까지 확정하며 활발한 작품 활동을 이어간다. 차기작을 통해 또 다른 캐릭터에 도전하며 연기 스펙트럼을 넓혀갈 김승호의 향후 행보에 관심이 쏠린다.
moonddo00@newspim.com