3분기 주식관련사채 권리행사 금액 71% 감소…CB·EB 행사 줄어

AI 핵심 요약beta
- 한국예탁결제원은 15일 3분기 주식관련사채 행사금액이 71% 감소했다고 밝혔다.
- 3분기 행사 건수는 432건으로 전 분기보다 67.8% 줄었다.
- CB·EB 행사금액은 감소했지만 BW 행사금액은 93.9% 증가했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 올해 3분기 전환사채(CB)와 교환사채(EB), 신주인수권부사채(BW) 등 주식관련사채의 권리행사 금액이 전 분기보다 71% 감소한 것으로 나타났다. CB와 EB 행사금액이 큰 폭으로 줄어든 반면 BW 행사금액은 증가했다.
15일 한국예탁결제원에 따르면 올해 3분기 주식관련사채 권리행사 건수는 432건으로 전 분기(1343건)보다 67.8% 감소했다. 행사금액은 4254억원으로 전 분기(1조4686억원) 대비 71.0% 줄었다.
종류별로 보면 CB 행사금액은 2194억원으로 전 분기(6542억원)보다 66.5% 감소했다. 행사 건수도 254건으로 전 분기(557건) 대비 54.4% 줄었다.
EB 행사금액은 914억원으로 전 분기(7553억원)보다 87.9% 줄어 세 종류 가운데 행사금액 감소 폭이 가장 컸다. 행사 건수 역시 191건에서 52건으로 72.8% 감소했다.
반면 BW 행사금액은 증가했다. 3분기 BW 행사금액은 1146억원으로 전 분기(591억원)보다 93.9% 늘었다. 다만 행사 건수는 126건으로 전 분기(595건) 대비 78.8% 감소했다.
주식관련사채는 발행 당시 정해진 조건에 따라 발행사 주식이나 발행사가 담보한 다른 회사 주식으로 전환·교환하거나 신주를 인수할 수 있는 채권이다. CB와 EB는 권리행사 시 채권으로 대용납입해야 하며, 분리형 BW는 현금으로도 행사할 수 있다.
또한 CB와 BW는 권리행사 시 신주가 발행돼 발행사의 자본금이 증가하지만, EB는 기존에 발행된 주식이 교부되는 방식이어서 자본금에 변화가 없다.
rkgml925@newspim.com