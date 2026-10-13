3분기 채권·CD 전자등록발행 규모 178.3조원

AI 핵심 요약beta
- 한국예탁결제원이 13일 3분기 자금조달 규모가 178조3000억원이라고 밝혔다.
- 자금조달 규모는 전년 동기보다 11.1% 증가했으나 직전 분기보다 1.9% 감소했다.
- 채권 발행은 13.8% 늘었고 CD 발행은 16.8% 감소했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 올해 3분기 한국예탁결제원 채권·CD 전자등록시스템을 통한 기업 등의 자금조달 규모가 전년 동기 대비 11.1% 증가한 것으로 나타났다.
13일 한국예탁결제원이 배포한 보도자료에 따르면 2026년 3분기 예탁원 채권·CD 전자등록시스템을 통한 기업 등의 자금조달 규모는 약 178조3000억원이었다. 이는 전년 동기(160조5000억원) 대비 11.1% 증가, 직전 분기(181조7000억원) 대비 1.9% 감소한 수준이다.
채권 등록발행 규모는 약 166조4000억원으로 전년 동기(146조2000억원) 대비 13.8% 증가, 직전 분기(171조2000억원) 대비 2.8% 감소했다.
CD 등록발행 규모는 약 11조9000억원으로 전년 동기(14조3000억원) 대비 16.8% 감소, 직전 분기(10조5000억원) 대비 13.3% 증가했다.
채권 등 종류별 등록발행 규모는 국민주택채 3조7000억원, 지방채 1조2000억원, 금융회사채 및 SPC채를 포함한 회사채 81조5000억원, 특수채 76조9000억원, 지방공사채 3조1000억원, CD 11조9000억원 발행됐다.
종류별 등록발행 비중은 특수채(43.1%), 금융회사채(36.1%), CD(6.7%), 일반회사채(6.6%), SPC채(3.0%), 국민주택채(2.1%), 지방공사채(1.7%), 지방채(0.7%) 순이었다.
rkgml925@newspim.com