스코틀랜드 장관 등 15개국 39명 방한…사회연대경제 국제협력 논의

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행안부, 사회연대경제 생태계 리더십 국제교류회 개최

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 스코틀랜드 기업부 장관을 비롯한 세계 15개국 사회연대경제 분야 주요 인사 39명이 한국에 모여 지속가능한 사회연대경제 생태계 구축과 국제협력 방안을 논의했다.

행정안전부는 15일 서울 한국고등교육재단에서 SK 사회적가치연구원과 함께 '사회연대경제 생태계 리더십 국제교류회' 세션을 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 세계 각국의 사회연대경제 정책결정자와 전문가들이 모여 정책 경험과 실천 사례를 공유하고, 국가 간 협력 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

국제교류회는 사회적기업월드포럼(SEWF)이 한국을 첫 개최지로 선정해 SK 사회적가치연구원과 공동 주관으로 지난 12일부터 이날까지 서울에서 진행됐다.

SEWF는 2008년 영국 스코틀랜드에서 시작된 세계 사회적기업 분야의 대표적인 글로벌 네트워크이자 국제 플랫폼이다.

행사 기간 각국 참가자들은 한국의 사회연대경제 현장을 방문하고 법·제도와 금융, 민간 및 공공부문의 역할 등을 주제로 정책 경험을 공유했다.

행안부가 주관한 이날 오후 세션은 '국가 사회연대경제 생태계 구축'을 주제로 진행됐다.

윤호중 행안부 장관을 비롯해 15개국 39명의 사회연대경제 주요 인사가 참석한 가운데 정책 발표와 대담이 이어졌다.

행안부는 사회연대경제기본법 제정 등 한국의 최근 정책 동향과 국가 차원의 사회연대경제 생태계 구축 방향을 소개했다.

참가자들은 질의응답을 통해 각국의 정책 추진 경험을 공유하고, 정부의 지원정책이 현장에서 실질적인 성과로 이어지기 위한 방안을 논의했다.

톰 아서(Tom Arthur) 스코틀랜드 기업부 장관은 스코틀랜드의 사회연대경제 정책 방향과 지역순환경제(CWB·Community Wealth Building) 정책을 발표했다.

지역순환경제는 지역에서 창출된 부가 지역 내에서 순환하도록 하는 경제 모델로, 지역사회가 경제적 성과를 공유하는 데 초점을 맞추고 있다.

이어 제리 히긴스(Gerry Higgins) 사회적기업월드포럼 대표의 진행으로 윤호중 장관과 톰 아서 장관, 나탈리 레켈트(Natalie Laechelt) 사회연대경제 정책 전문가가 참여하는 대담이 열렸다.

대담에서는 '범정부 협력: 사회연대경제 정책의 조정과 지원'을 주제로 정부 정책과 사회연대경제조직에 대한 지원을 유기적으로 연결하는 방안을 논의했다.

특히 중앙정부와 지방정부, 중간지원조직이 역할을 분담하고 협력해 국가 차원의 정책이 현장에서 실질적인 성과로 이어지도록 하는 방안에 초점을 맞췄다.

윤호중 행안부 장관은 "이번 교류회는 세계 각국에서 사회연대경제를 이끌어 가고 있는 분들과 상호 정책사례를 공유하고, 기본법 제정 등 국가 차원의 사회연대경제 생태계 구축을 위한 정책 의지를 알리는 좋은 기회였다"고 말했다.

이어 "행정안전부는 앞으로도 민간과 함께 사회연대경제를 주제로 한 다양한 국제 네트워크를 주도해, 대한민국이 국제사회에서 사회연대경제를 선도하는 국가로 발돋움할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com