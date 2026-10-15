전용기 "임광현 비서실장, 정무 감각 떨어지지 않아…조직 장악력은 시험대"

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"임광현, 국세청서 실적으로 증명…비서실장 역할 기대"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 전용기 더불어민주당 최고위원은 15일 임광현 신임 대통령 비서실장 임명에 대해 "지지율 문제라든지 여러 문제를 해결해 나갈 수 있겠다"라고 밝혔다.

전 최고위원은 이날 YTN 라디오 '장성철의 뉴스명당'에 출연해 "국세청에서 일을 잘하고 있는 사람이라서 상상치도 못했다"면서도 "임광현 실장은 평생을 국세청에 있었고 실적으로 숫자로 보여줬다"며 기대감을 드러냈다.

전용기 더불어민주당 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

전 최고위원은 임 실장의 정무적 역량에 대해서도 긍정적으로 평가했다.

그는 "아무래도 강훈식 실장보다는 정무적인 감각은 다소 떨어진다라고 평가를 받을 수 있을 것 같다"면서도 "임 실장이 2년 정도 국회의원직을 했는데 그때 이재명 대통령도 지근거리에서 보셨고 저희 의원들도 지켜봤는데 임 실장의 정무적 감각이 떨어지지 않는다고 하는 판단을 받았다"라고 말했다.

이어 국세청장 임명 당시에도 좋은 인사라는 평가가 있었으며, 이번 비서실장 발탁에 대해서는 더욱 긍정적인 반응이 나왔다고 설명했다.

다만 임 실장이 대통령 비서실장으로서 보여줘야 할 핵심 역량으로는 조직 장악력을 꼽았다.

전 최고위원은 "지금 시험대에 올라간 게 그립감"이라며 "왜냐하면 비서실장이 비서실 인사를 모두 컨트롤해야 할 것이고 각종 정부에 필요한 정책적 판단, 정무적 판단을 비서실장을 다 거친다고 해도 과언이 아닐 텐데, 그 부분이 아무래도 시험대에 올라가지 않을까 싶다"라고 말했다.

그러면서도 "그러나 제가 의정 활동을 하면서 봐왔던 임광현 실장의 역량으로는 충분히 가능하다"라고 강조했다.

임 실장의 세부적인 정책 수행 능력을 보여주는 사례로는 이 대통령이 민주당 대표 시절 맡겼던 '월급방위대' 태스크포스(TF) 활동을 소개했다.

전 최고위원은 "이재명 대통령이 민주당 대표 시절에 임광현 실장한테 '월급방위대'를 맡겨본 적이 있다"며 "일반 직장인들의 월급을 지키고 자산 축적 방안을 제시하기 위해 구성한 TF"였다고 설명했다.

이어 "임 실장이 이를 성실하게 수행했다"며 "실제 관련 입법도 하고 이런 디테일 측면에서도 임광현 실장이 역할을 했기 때문에 국세청장 이후에 비서실장으로 기용했다고 본다"라고 했다.

chogiza@newspim.com