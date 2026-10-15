대한전선, 美서 대규모 초고압 전력망 프로젝트 수주…턴키역량 강화

AI 핵심 요약beta
- 대한전선은 15일 미국에서 초고압 전력망 프로젝트를 턴키 수주했다.
- 대한전선 본사와 미국 법인은 약 1200억원 규모 자재 공급 계약을 체결했다.
- 대한전선은 미국 전력망 시장에서 고부가 제품 수주를 확대할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 대한전선이 미국에서 대규모 초고압 전력망 프로젝트를 수주한다.
대한전선은 미국 법인 T.E.USA가 현지에서 초고압 전력망 프로젝트를 턴키(Turn-key) 방식으로 수주했다고 15일 밝혔다. 턴키는 설계부터 자재 조달, 시공까지 사업 전 과정을 일괄 수행해 발주처에 완성된 시설을 인도하는 방식이다.
이번 사업은 미국 법인이 엔지니어링과 시공 등 프로젝트 전반을 총괄하고 대한전선 본사가 초고압 케이블과 접속재 등 주요 자재를 생산·공급하는 구조다.
이에 따라 대한전선 본사와 미국 법인은 약 1200억원 규모의 자재 공급 계약을 체결했다. 시공과 엔지니어링을 포함한 전체 수주 금액 및 발주처는 비밀유지계약에 따라 공개되지 않았다.
대한전선은 올해 1월에도 미국에서 약 1000억원 규모의 초고압 턴키 프로젝트를 수주했다. 미국에서 발주된 500kV 초고압교류송전(HVAC) 지중 전력망 프로젝트를 모두 수주했으며, 320kV 초고압직류송전(HVDC) 케이블 공급 계약도 확보한 바 있다.
최근 미국에서는 인공지능(AI) 산업 성장과 데이터센터 건설 확대에 따른 전력 수요 증가로 노후 전력망 교체와 신규 전력망 구축 투자가 늘고 있다. 대한전선은 초고압 케이블을 비롯해 HVDC와 해저케이블 등 고부가가치 제품의 수주를 확대할 계획이다.
대한전선 관계자는 "미국 전력망 시장에서 대형 턴키 프로젝트의 중요성이 커지고 있는 만큼 이번 수주를 계기로 시장 내 사업 기회를 더욱 넓혀 나갈 것"이라며 "다양한 고객 수요에 적극 대응해 미국 시장에서의 입지를 공고히 하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com