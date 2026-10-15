호르무즈 해협서 컨테이너선 침몰…이란 공격 확대에 원유 수송 차질

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

싱가포르 등록 GFS 프라이드호 침몰…승무원 21명 전원 대피

이달 상선 20여 척 피격…원유 수송량 전쟁 전보다 약 40% 감소

해상 보안업체 "이란 주장, 상선 운항 위축 노린 심리전과 부합"

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 이란이 상선을 겨냥한 공격을 확대하는 가운데 호르무즈 해협에서 컨테이너선 한 척이 침몰했다. 이달 들어 해협과 인근 해역에서 20척이 넘는 선박이 공격을 받은 가운데, 원유 수송량도 전쟁 이전 수준을 크게 밑돌면서 에너지 공급 차질 우려가 이어지고 있다.

싱가포르 해사항만청(MPA)은 싱가포르에 등록된 컨테이너선 GFS 프라이드호가 14일(현지시간) 정체불명의 발사체에 맞아 화재가 발생한 뒤 침몰했다고 밝혔다. 승무원 21명은 모두 안전하게 대피했으며 부상자는 보고되지 않았다.

싱가포르 해사항만청은 성명에서 "이러한 공격은 아무런 도발도 없이 이뤄진 정당화할 수 없는 국제법 위반"이라고 비판했다.

파키스탄 해사 당국은 항행 경보를 통해 선박 침몰 이후 컨테이너들이 바다 위에 떠 있다고 알렸다. 유엔 산하 국제해사기구(IMO)에 따르면 이번 사고는 이란 전쟁 발발 이후 침몰한 세 번째 상선이다.

같은 날 싱가포르에 등록된 또 다른 컨테이너선 GFS 지젤호도 정체불명의 발사체에 맞아 선체가 손상됐다. 해당 선박은 안전한 정박지에 도착했으며 승무원은 다치지 않았다고 싱가포르 해사항만청은 전했다.

◆ 이란 "해군 기뢰에 부딪혀 침몰"…독립적 증거는 없어

이란 국영 타스님통신에 따르면 이란 혁명수비대는 이날 이른 시간 컨테이너선 한 척이 해군 기뢰에 부딪힌 뒤 폭발해 침몰했다고 주장했다. 다만 해상 보안업체 마리스크스는 기뢰가 GFS 프라이드호 침몰의 원인이었다는 주장을 뒷받침할 독립적인 증거는 없다고 밝혔다.

마리스크스는 보안 경보에서 이란의 주장이 "공포를 조성하고 불확실성을 키우며 호르무즈 해협을 통과하는 상선 운항을 위축시키려는 지속적인 심리전과 부합한다"고 분석했다.

영국 해사무역작전센터(UKMTO)의 사건 보고에 따르면 이달 들어 호르무즈 해협과 페르시아만, 오만만에서 유조선을 중심으로 20척이 넘는 선박이 공격을 받았다. 국제해사기구는 이달 발생한 공격으로 선원 2명이 실종되고 10명 넘는 부상자가 발생했다고 집계했다.

이란은 최근 몇 주간 호르무즈 해협을 통과하는 상선을 겨냥한 공격을 강화해 왔다. 이는 해협을 통한 원유 수출 회복 흐름을 차단하려는 움직임으로 풀이된다.

◆ 호르무즈 원유 수송량, 전쟁 전보다 약 40% 감소

미군이 유조선의 호르무즈 해협 통과를 호위하면서 9월에는 해협을 통한 원유 수출량이 전쟁 이전 수준까지 회복했지만, 이후 공격이 늘면서 선적량이 다시 감소했다. 국제유가는 14일 상승 마감했다.

원자재 데이터 분석업체 케이플러(Kpler)에 따르면 10월 12일로 끝난 한 주 동안 호르무즈 해협을 통과한 원유 수출량은 하루 평균 850만배럴로 집계됐다. 이는 이란 전쟁 이전의 정상 수준보다 약 40% 적은 규모다.

오만만과 홍해로 이어지는 송유관 수송분까지 포함한 중동산 원유 선적량은 하루 1400만배럴로, 전쟁 이전보다 약 20% 낮았다.

케이플러에 따르면 원유 기준 일일 호르무즈 해협 통과량은 9일 600만배럴에서 12일 300만배럴로 감소했다.

2026년 10월 12일 오만 무산담에서 바라본 호르무즈 해협의 선박들. [사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com