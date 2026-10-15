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코람코, 여주 물류센터 매입 10개월 만에 임대 100% 기록

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  • 코람코자산운용은 15일 로지스포인트 여주 임대율 100%를 달성했다
  • 저온시설 6만8467㎡를 상온 창고로 전환하고 신규 임차인을 유치했다
  • 롯데글로벌로지스 입주로 주요 물류·유통기업 중심 임차 구성을 완성했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

저온→상온 전환·신규 임차인 유치
케이스퀘어시티 등 전 섹터 밸류애드 성과

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 코람코자산운용은 15일 경기도 여주시 신축 대형 물류센터 '로지스포인트 여주'가 약 10개월 만에 임대 100%를 기록했다고 밝혔다.

코람코자에 따르면 해당 센터는 매입 당시 약 45%대의 임대율을 보였으나, 코람코 인수 후 저온시설의 상온 전환과 롯데글로벌로지스 등 신규 임차인 유치를 통해 잔여 임대공간을 모두 채우는 데 성공했다.

코람코가 로지스포인트 여주를 인수한 것은 지난해 물류센터 공급 확대와 고금리 여파로 자산가격이 크게 조정받던 시기다. 당시 매도 측의 유동성 부담으로 이곳이 매물로 출회됐고, 코람코는 고속도로 접근성과 대형 물류시설로서의 물리적 경쟁력 등을 고려해 약 1900억원에 전격 인수를 결정했다.

로지스포인트 여주 전경. [사진=코람코]

로지스포인트 여주는 2023년 준공된 연면적 약 13만1000㎡(약 4만 평), 지하 2층~지상 4층 규모의 신축 대형 물류센터다. 영동고속도로 여주IC에서 약 2km 거리에 위치한 여주·이천 물류 클러스터의 주요 시설로, 약 6000평 규모의 대형 바닥면적과 약 1만kW의 전력용량이 확보된 자동화·풀필먼트 물류에 적합한 시설을 갖추고 있다.

인수 당시 지상 2·3층에는 CJ대한통운과 패션기업 비케이브가 입주해 있었지만, 지하 2층과 지상 1층의 저온시설을 중심으로 공실이 남아 있었다. 코람코는 여주·이천권역에 패션·유통 및 제3자물류(3PL) 기업의 상온 물류 수요가 집중돼 있다는 점을 고려해 저온시설의 용도 전환과 임차인 유치를 병행하는 밸류애드(Value add) 전략을 수립했다.

지난 6월 지하 2층과 지상 1층의 저온 시설 약 6만8467㎡(약 2만711평)를 상온 창고로 전환하는 공사를 마무리하며 범용성을 높이고 임대 가능한 수요층을 넓혔다. 이후 롯데글로벌로지스를 신규 임차인으로 유치하면서 기존 CJ대한통운·비케이브와 함께 주요 물류·유통기업 중심의 임차인 구성을 갖추게 된 것이다.

이번 임대 안정화는 상온과 저온 물류센터 간 임대 수요가 차별화되는 시장 환경에서 이뤄졌다고 회사 측은 전했다. 상업용 부동산 서비스기업 젠스타메이트에 따르면 올해 2분기 수도권 상온 물류센터의 공실률은 8.6%인 반면, 저온 물류센터는 44.6%에 달했다.

코람코는 오피스와 호텔 등 다양한 부동산 섹터에서도 밸류애드 전략을 추진해 왔다. 대표적으로 코람코자산신탁은 서울 도심의 옛 씨티은행 사옥을 '케이스퀘어시티'로 리모델링하고 우량 임차인을 유치해 자산가치를 높인 뒤, 퍼시픽자산운용에 약 3070억원에 매각했다. 업계에서는 이 거래를 통해 약 600억원의 매각차익을 거둔 것으로 추산하고 있다.

윤장호 코람코자산운용 대표이사는 "로지스포인트 여주는 물류시장 침체기에 가격이 조정됐지만, 입지와 시설 경쟁력, 잠재 임차 수요를 분석해 가치 회복 가능성을 확인한 자산"이라며 "앞으로도 시장에서 저평가된 우량자산을 선별적으로 발굴하고, 섹터별 전문성을 바탕으로 자산의 잠재가치를 투자자의 실질적인 수익으로 연결하는 데 집중하겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com

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[회사채시장의 AI 처벌] 코어위브 회사채 금리 15%대 '껑충' 이 기사는 10월 15일 오전 08시02분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다. [서울=뉴스핌] 이홍규 기자 = 이른바 '네오클라우드'로 불리는 인공지능(AI) 클라우드 업체 코어위브(CRWV)의 회사채 금리가 14일(현지시간) 15%를 넘어섰다. 차입으로 데이터센터 사업을 확장해 온 성장 모델에 대한 의구심이 커졌기 때문으로 풀이된다. 코어위브의 마이크 인트레이터 최고경영자(CEO)는 회사채 시장이 비합리적으로 반응하고 있다고 했다. 이날 코어위브가 올해 6월 발행한 2032년 만기 회사채 가격은 액면가의 80% 밑으로 떨어져 1달러당 78센트에도 못 미치는 수준을 기록했다. 채권 가격으로 환산한 유통금리는 15%를 넘었다. 통상 15%는 정크본드 가운데서도 CCC 등급 이하 채권에서 나타나는 수준이다. 코어위브의 신용등급은 S&P글로벌 기준 정크등급인 B+다. 신용부도스와프(CDS) 가격에는 5년 내 부도 확률이 50%를 넘는 것으로 반영됐다. 이날 주가는 한떄 17% 급락했다. 코어위브 로고가 새겨진 대형 벽면 [사진=블룸버그통신] 이에 대해 코어위브의 인트레이터 CEO는 자사가 확보한 계약만으로 채무를 감당할 수 있다고 강조했다. 블룸버그통신에 따르면 인트레이터 CEO는 사내 메모에서 계약 잔고가 채무 상환 의무를 충분히 뒷받침한다고 밝혔다. 그는 새로운 유형의 기술 기업을 키우는 과정에서는 시장이 오해하고 비합리적으로 반응하는 시기가 있다고 설명했다. 또 사업 모델과 고객, 실행력, 재무 운영 규율에 자신이 있다고 덧붙였다. 인트레이터 CEO는 경쟁사들의 자금 조달 계획 차질이 코어위브를 바라보는 시각에 영향을 주고 있다고 주장했다. 엔비디아가 투자한 데이터센터 업체 퍼머스그리드는 지난주 기업공개(IPO)를 철회했다. 인트레이터 CEO는 경쟁사들이 코어위브 수준의 실행력과 매출, 규모, 소프트웨어를 갖추지 못한 채 거액을 조달하려 한다고 지적했다. 그는 다음 실적 발표에서 시장에 사실관계를 제시하겠다고 말했다. 월가 일부 애널리스트는 코어위브의 차입 비용이 투자수익률을 웃돈다는 점을 근본적인 위험으로 꼽는다. D.A.데이비슨의 길 루리아 리서치 책임자는 코어위브가 9% 금리로도 자금을 빌리기 어려워졌다고 진단했다. 루리아 책임자에 따르면 코어위브의 데이터센터 투자수익률은 약 1%이고 회사가 목표로 내건 수익률은 4~5%에 그친다고 한다. 9%에 빌려 최대 5%를 거두는 사업은 규모를 키울수록 가치가 훼손된다는 설명이다. 코어위브는 투자등급 신용을 확보해 보험사 자금으로 조달 비용을 낮추겠다는 계획을 내놓았다. 브래닌 맥비 공동창업자는 이날 공개된 파이낸셜타임스(FT) 인터뷰에서 AI 칩 담보 채무가 투자등급을 받으면 사실상 한도가 없는 보험사 자금을 조달할 수 있다고 말했다. 다만 유통금리가 15%를 넘은 상황에서 더 낮은 금리의 자금원을 찾기는 여의치 않을 것이라는 관측이 나온다. 코어위브 2032년 만기 회사채 가격 추이 [자료=블룸버그통신] bernard0202@newspim.com          2026-10-15 08:05

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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