솔비·이규한, 내년 4월 결혼…"최근 상견례 마쳤다"

AI 핵심 요약beta
- 솔비와 이규한은 15일 양가 가족과 결혼을 약속했다.
- 두 사람은 2027년 4월 가족과 지인만 초대해 결혼한다.
- 두 사람은 지난해 예능 출연을 계기로 인연을 맺었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 겸 화가 솔비(42)와 배우 이규한(46)이 내년 결혼한다.
솔비 소속사 지안캐슬은 15일 "솔비와 이규한은 서로에 대한 신뢰와 사랑을 바탕으로 부부의 인연을 맺기로 약속했다"고 밝혔다.
이어 "두 사람은 최근 양가 가족이 함께 만나 결혼의 뜻을 나누었으며, 2027년 4월 중 결혼식을 올릴 예정"이라며 "결혼식은 양가 가족과 친인척, 가까운 지인들과 함께 비공개로 진행할 계획"이라고 말했다.
솔비 측은 "인생의 새로운 출발을 앞둔 두 사람에게 따뜻한 축하와 응원을 보내주시면 감사하겠다"고 당부했다.
끝으로 "솔비와 이규한은 앞으로 소중한 동반자이자 각자의 여정에 힘을 보태는 조력자 및 버팀목으로서 함께 성장하는 모습을 보여드릴 것"이라고 전했다.
두 사람은 지난해 KBS Joy 예능 '오래된 만남 추구 시즌3'에 함께 출연하며 인연을 맺은 바 있다.
솔비는 2006년 혼성그룹 타이푼으로 데뷔했으며, 2010년부터 본명 권지안으로 화가로 미술 작업을 병행하고 있다.
1998년 MBC TV 드라마 '사랑과 성공'으로 데뷔한 이규한은 '내 이름은 김삼순', '막돼먹은 영애씨' 시리즈, '지옥에서 온 판사' 등에 출연했다.
alice09@newspim.com