대상, '존중 바자회' 수익금 7000만원 아동복지 지원에 쓴다

AI 핵심 요약beta
- 대상그룹은 14일 서울 본사에서 바자회를 열었다
- 시민과 임직원이 참여해 제품 210여 종을 판매했다
- 수익금 약 7000만원은 초록우산에 전달할 예정이다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 대상그룹이 시민과 임직원이 함께한 바자회를 통해 약 7000만원의 수익금을 마련했다. 수익금은 아동복지전문기관 초록우산에 전달할 예정이다.
대상그룹은 지난 14일 서울 종로구 인의동 본사 광장에서 '2026 대상 존중 바자회'를 열었다고 15일 밝혔다.
2006년부터 시작된 이 행사는 매년 지역사회와의 상생과 나눔을 실천해왔다. 작년부터 기존 '사랑나눔 바자회'에서 현재의 명칭으로 변경했으며, 올해부터는 종로 본사뿐 아니라 마곡의 '대상 이노파크'에서도 개최해 지역사회와의 접점을 넓혔다.
이번 바자회에는 청정원, 종가 등 대상의 주요 브랜드와 대상웰라이프, 대상다이브스, 대상델리하임, 대상펫라이프, 혜성프로비젼 등 5개 그룹사가 참여했다. 김치와 조미료, 건강기능식품, 육류 등 총 210여 종의 제품을 최대 80% 할인가에 판매했다. 장애인표준사업장 '올모', 업사이클링 기업 '어스어스', 지역 농가 '비암리마을'과 '따옴농장' 등도 굿즈와 생활소품, 농산물을 선보였다.
올해 행사는 참여형 프로그램을 강화했다. 참여자들은 자신이 생각하는 존중의 의미를 골라 다양한 색상의 줄로 연결하는 '존중을 잇다' 스트링 아트를 통해 공동 작품을 완성했다. 폐플라스틱 병뚜껑을 활용한 키링 만들기 체험도 진행돼 자원순환과 자연 존중의 의미를 되새기는 기회를 제공했다. 행사장에는 모니터를 통해 기부금을 실시간으로 공개해 참여자들이 자신의 소비가 나눔으로 이어지는 과정을 직접 확인할 수 있도록 했다.
푸드존에서는 대상 소속 셰프가 신제품 '청정원 카레여왕 토마토크림'을 활용해 개발한 리치 토마토 크림 파스타와 신제품 '청정원 호밍스 초간편 김치두루치기'를 이용한 두부 김치를 판매했다. 구내식당 영양사가 개발한 감자튀김&타코 같은 스트릿 푸드도 선보였다. 푸드존의 모든 식기는 사탕수수 부산물을 활용한 친환경 펄프 용기를 사용했다.
행사에는 대상 주부봉사단과 대학생봉사단, 대상문화재단 장학생 등 약 200명의 자원봉사자가 참여했다. 바자회를 통해 조성된 수익금 약 7천만원은 아동복지전문기관 초록우산에 전달될 예정이다.
nrd@newspim.com