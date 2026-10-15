신세계 하이퍼그라운드, 일본서 K식품 첫선…시부야 3곳 팝업

AI 핵심 요약beta
- 신세계백화점이 15일부터 일본 도쿄 시부야에서 식품·생활 팝업을 운영했다.
- 국내 디저트·식료품·공예 브랜드가 다음 달 3일까지 일본 고객을 만났다.
- 뷰티·패션 팝업도 병행하며 국내 브랜드의 일본 진출을 확대했다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신세계백화점이 국내 브랜드의 해외 진출 플랫폼 '하이퍼그라운드'를 식품·생활 분야로 확대한다. 일본 도쿄 시부야의 주요 상업시설에서 디저트와 식료품, 생활 공예품을 선보이며 패션·뷰티에 집중했던 해외 팝업의 상품군을 넓힌다.
신세계백화점은 15일부터 다음 달 3일까지 시부야 스크램블스퀘어와 히카리에, 시부야109 등 3곳에서 '디스트릭트 서울-시부야 에디션' 팝업을 운영한다고 밝혔다.
이번 행사는 올해 상반기 산업통상부·대한무역투자진흥공사(KOTRA)의 '유통기업 해외진출 지원사업'에 선정돼 추진됐다. 이달 초 미국 뉴욕 허드슨야드에 문을 연 팝업에 이어 일본에서도 국내 브랜드의 현지 고객 접점을 확대한다.
식품·생활 팝업은 오는 21일까지 시부야 스크램블스퀘어에서 열린다. 호두과자 브랜드 '부창제과'와 두바이쫀득쿠키 브랜드 '두앤두', 식료품 편집숍 '발효:곳간', 공예·생활기물 편집숍 'TWL', 세라믹 브랜드 '소일베이커' 등이 일본 첫 팝업에 참여한다.
디저트 브랜드 '봄날엔'은 약과와 초코퐁당 크림떡을 선보인다. '신성호1957'은 고흥 돌김에 초콜릿을 결합한 김초콜릿을, '프로제산내'는 볶은 깨로 만든 오일을 소개한다.
뷰티·패션 행사도 병행한다. 스크램블스퀘어와 히카리에에서는 오는 28일까지 밀크터치와 성분에디터, 키스, 베리즈 등 국내 뷰티 브랜드를 순차적으로 선보인다. 히카리에에서는 패턴 디자인을 활용한 라이프스타일 브랜드 '키티버니포니'도 소개한다.
시부야109에서는 다음 달 3일까지 패션 브랜드 '더티스'의 일본 첫 팝업을 운영한다. 한국 패션에 관심이 높은 일본 젊은 소비자를 겨냥한다.
신세계백화점은 지난해 9월 도큐 리테일 매니지먼트와 업무협약을 체결한 뒤 같은 해 10월 시부야109 팝업, 올해 4월 K페스타 등을 열며 협업을 이어왔다. 이번에는 식품과 생활 분야까지 범위를 넓혀 참여 브랜드의 일본 시장 성장 가능성을 살펴볼 계획이다.
nrd@newspim.com