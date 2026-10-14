SK그룹, 美 웨스팅하우스 지분 투자 검토…원전 사업 확대

AI 핵심 요약beta
- SK그룹은 14일 국내 원전 기업들과 웨스팅하우스 지분 투자를 검토했다
- 삼성물산·현대건설·두산에너빌리티와 컨소시엄을 구성해 지분 5~10% 인수를 논의했다
- 투자 성사 시 SMR에 이어 대형 원전으로 사업 영역을 확대할 전망이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= SK그룹이 국내 원전 관련 기업들과 함께 미국 원전기업 웨스팅하우스에 대한 전략적 지분 투자를 검토하고 있다. 투자가 성사될 경우 소형모듈원자로(SMR)에 이어 대형 원전 분야로 사업 영역을 확대할 것으로 전망된다.
14일 재계에 따르면 SK그룹은 삼성물산, 현대건설, 두산에너빌리티 등 국내 원전 관련 기업들과 컨소시엄을 구성해 웨스팅하우스 지분을 인수하는 방안을 검토 중이다. 일각에서는 SK그룹의 투자 규모가 조 단위에 이를 수 있다는 관측도 나온다.
최근 한미 양국은 대미 투자 협력의 일환으로 미국 내 대형 원전 건설을 추진하고, 한국 측 민간 컨소시엄을 통해 웨스팅하우스 지분 5~10%를 확보하는 방안을 논의한 것으로 알려졌다. 웨스팅하우스가 상장할 경우 공모가보다 10% 할인된 가격에 지분을 인수하는 조건도 거론된다.
업계에서는 웨스팅하우스의 상장 시 기업가치를 200억~300억달러 수준으로 추산하고 있다. 국내 기업들이 공동으로 지분 인수에 나설 경우 전체 투자 규모는 수조원에 달할 것으로 예상된다.
이번 투자는 SK그룹의 원전 사업 확대 전략과도 맞닿아 있다. SK그룹은 인공지능(AI) 데이터센터 확산에 따른 전력 수요 증가에 대응하기 위해 원전 등 에너지 분야 투자를 강화하고 있다.
앞서 SK㈜와 SK이노베이션은 2022년 미국 SMR 개발 기업 테라파워에 총 2억5000만달러를 투자해 2대 주주에 올랐다. 올해 8월에는 SK이노베이션이 테라파워와 차세대 SMR의 글로벌 사업 확대를 위한 협력에도 나섰다.
웨스팅하우스는 대형 원전 설계와 핵연료 공급, 유지보수 등을 주요 사업으로 영위하고 있다. 지분 투자가 현실화하면 SK그룹은 기존 SMR 중심의 원전 투자에서 대형 원전 분야까지 사업 기반을 넓힐 수 있을 것으로 보인다.
heoneykim@newspim.com