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차입금 만기 몰리고 조달비용 뛰고…깨끗한나라, 차환 부담 커지나

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AI 핵심 요약

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  • 깨끗한나라는 15일 단기차입금 비중이 60.4%로 확대됐다
  • 내년 만기 차입금 838억원과 CB 조기상환 부담이 남았다
  • 현금 135억원에 담보 여력도 부족해 수익성 개선이 필요하다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

단기차입 60% 육박…신용등급 낮아져 부담
주가 하락에 CB 풋옵션…120억 상환 리스크
보유 현금 135억뿐…담보 여력도 한계 도달

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 깨끗한나라의 차입금 상환 부담과 재무건전성 개선 여부에 관심이 쏠린다. 1년 이내 만기가 도래하는 단기차입금 비중이 확대된 가운데 신용등급 하향으로 자금 조달 여건에도 부담이 커졌기 때문이다.

영업활동 현금흐름은 소폭 개선됐지만, 재고자산 감소에 따른 현금 유입 효과가 반영된 만큼 영업활동 자체의 개선 여부를 추가로 살펴볼 필요가 있다. 향후 수익성 회복과 안정적인 현금흐름 확보가 재무 부담 완화의 주요 변수가 될 전망이다.

◆ 단기차입 비중 60% 넘어…'신용등급 하향'에 고금리 조달 우려

15일 업계에 따르면 깨끗한나라는 단기차입금 상환과 자금 조달 비용 관리가 주요 과제로 떠오르고 있다. 1년 이내 만기가 도래하는 차입금 비중이 확대된 가운데 신용등급 하향으로 조달 비용 부담도 커지면서 재무 부담 완화가 쉽지 않은 상황이다.

지난 상반기 기준 깨끗한나라의 사채를 포함한 총차입금은 3394억원으로 집계됐다. 지난해 말 3370억원과 비교하면 소폭 증가한 수준이다.

다만 전체 차입금에서 1년 이내 만기가 도래하는 단기차입금이 차지하는 비중은 확대됐다. 지난해 말 51.8%에서 상반기 말 60.4%로 8.6%포인트(p) 상승했다. 지난 9월 제127회 사채 만기로 올해 예정된 상환 일정은 일단 마무리됐지만, 내년 3월 제123회 사채와 6월 제1회 자산유동화사채 등 상환해야 할 금액이 약 838억원에 달한다.

전환사채(CB)의 조기상환 가능성도 재무 부담을 좌우할 변수다. 지난달 말 깨끗한나라는 총 120억원 규모의 제131회 무기명식 이권부 무보증 사모 CB의 전환가액을 기존 2092원에서 리픽싱 하한선인 1554원으로 낮췄다.

주가가 전환가액을 밑돌면 투자자가 주식 전환보다 조기상환을 선택할 유인이 커질 수 있다. 지난 14일 종가 기준 깨끗한나라 주가는 1215원으로, 조정된 전환가액을 여전히 밑돌았다. 투자자들이 풋옵션(조기상환청구권)을 행사할 경우 회사는 최대 120억원 규모의 상환 자금을 추가로 마련해야 할 가능성이 있다.

차입금 상환 부담이 이어지는 가운데 자금 조달 여건에도 변화가 생겼다. 한국기업평가는 지난 6월 깨끗한나라의 무보증사채 신용등급을 'BBB(부정적)'에서 'BBB-(안정적)'로 한 단계 하향 조정했다. 신용등급 하락은 향후 사채 발행이나 차환 과정에서 조달 금리가 높아지는 요인으로 작용할 수 있어 이자 비용 부담에도 영향을 미칠 전망이다.

실제로 지난 7월 13일 발행한 100억원 규모의 신종자본증권 발행 금리가 연 5.9%에 달하는 등 고비용 자금 조달이 불가피한 상황이다. 한 업계 관계자는 "단기차입금 비중이 60%를 넘어선 것은 차입 구조의 유동성 위험이 그만큼 커졌음을 의미한다"며 "조달 여건 악화로 고비용 자금 조달에 의존해야 하는 악순환이 이어지고 있어, 차입금 만기 연장(롤오버)이나 리파이낸싱 과정에서 금융 비용 부담이 가중될 것"이라고 말했다.

◆ 현금 보유 135억, 담보 여력도 부족…"자구 노력해야" 지적

보유 현금성 자산도 넉넉한 상황이 아니다. 상반기 말 기준 깨끗한나라의 현금 및 현금성 자산은 101억원, 단기금융상품은 34억원으로 합계 135억원이다. 내년까지 상환해야 할 차입금 약 838억원과 비교하면 보유 유동성만으로 대응하기에는 한계가 있다.

추가 담보를 활용한 자금 조달 여력도 제한적이다. 보유 유형자산과 투자부동산 4411억원 가운데 3280억원이 이미 담보로 제공돼 담보 설정 비율이 약 74%에 이르기 때문이다.

영업활동을 통한 현금 창출력도 개선 여부를 면밀히 살펴볼 필요가 있다. 상반기 영업활동 현금흐름은 151억원으로, 전년 동기 98억원 적자에서 흑자로 전환했다. 다만 이 가운데 112억원은 재고자산 감소에 따른 현금 유입이며, 34억원은 퇴직연금 운용자산 회수에 따른 일회성 유입으로 파악된다. 현금흐름 개선이 실질적인 영업 수익성 회복으로 이어졌다고 판단하기는 이르다는 분석이다.

보유 유동성과 추가 담보 여력이 제한된 상황에서 차입금 상환 부담까지 이어지고 있는 만큼, 안정적인 현금흐름 확보와 수익성 개선을 통한 재무구조 개선이 주요 과제로 꼽힌다.

김범준 가톨릭대 교수는 "상환 이후 현금 유동성 압박이 한층 심화할 것"이라며 "영업활동을 통해 번 돈으로 부채를 갚는 것이 최선이지만, 현재 현금흐름이 원활하지 않아 자력 상환을 기대하기는 어려운 구조"라고 진단했다.

이에 대해 깨끗한나라 관계자는 "차입금 상환 일정과 운영자금 수요를 종합적으로 고려해 유동성을 관리하고 있다"며 "영업 수익성 개선과 현금흐름 관리도 병행할 것"이라고 말했다.

stpoemseok@newspim.com

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'AI직원 35명' 日 NEC…한달 인건비는 300만원? [서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본 NEC가 인공지능(AI) 에이전트 35명으로만 구성된 '무인 부서'를 운영하고 있다. 부서장부터 중간관리자, 실무 직원까지 모두 AI로 채웠으며, 한 달간 투입된 비용은 약 35만엔(약 300만원)에 불과했다. AI 에이전트 한 명당 월평균 비용은 약 1만엔으로, 사람을 고용하는 방식과 비교해 인건비를 획기적으로 낮출 가능성을 보여주는 실험이다. 14일 닛케이(日經)비즈니스에 따르면 NEC는 지난 8월 1일 '코퍼레이트 AI·워크포스 부문'을 출범했다. 9월 3일 기준 35명의 AI 에이전트가 소속돼 있으며, 경영진 역할을 맡은 AI부터 재무·전략 담당자, 실무 직원까지 일반 조직과 유사한 구조로 운영된다. 이 부서는 법무·인사 등 기업의 관리 업무 가운데 특히 경영기획에 가까운 일을 맡는다. 사내외 정보를 수집·분석하고 경영진의 의사결정을 지원하는 정보 현황판을 작성·운영하는 것이 핵심 임무다. ◆ AI 35명이 월 300만원으로 경영기획까지 NEC가 공개한 실증 결과에서 가장 눈길을 끄는 대목은 비용이다. AI 부서의 실증 기간인 7월 한 달간 AI가 정보를 처리할 때 발생하는 토큰 비용은 약 300만원이었다. 같은 업무를 사람이 수행한다면 인건비가 훨씬 많이 들 것이라는 게 회사 측 설명이다. AI 에이전트 한 명당 단순 평균으로 환산하면 월 약 8만5000원이다. 다만 이 금액은 급여나 전체 운영비가 아니라 AI 모델이 작업을 수행하면서 사용하는 토큰 비용이다. 시스템 구축·유지보수, 전력, 보안 관리 등에 드는 비용까지 포함한 총비용과는 구분해야 한다. 실제 업무도 구체적이다. 재무 담당 AI는 매월 사내 결산 자료를 취합해 재무 보고서를 작성하고, 주가 분석 담당 AI는 매일 아침 자사와 경쟁사의 주가 동향을 정리한다. 또 다른 AI는 정부기관의 시스템 갱신 시기를 분석해 영업 대상으로 삼을 고객을 추려낸다. NEC 무인 부서 구성 [출처=닛케이비즈니스] ◆ AI가 AI를 평가하고 조직을 개선 이 부서의 특징은 AI가 단순히 주어진 작업만 수행하는 데 그치지 않는다는 점이다. AI 에이전트들은 서로 역할을 나눠 자료를 검토하고, 문제점을 지적하며, 업무 효율을 높이는 방안을 논의한다. 예컨대 품질관리 담당 AI는 다른 에이전트가 만든 자료를 점검해 누락된 내용을 지적한다. 비용 관리 담당 AI는 토큰 사용량을 줄이는 방법을 찾아 조직 전체에 공유한다. 재무 담당 경영진 AI는 AI 활용에 투입하는 비용과 성과를 비교해 투자 판단을 내린다. AI 경영진은 매주 '임원회의'를 열어 조직 개선 방안을 논의하고, AI 직원의 역할과 직책이 맞지 않으면 인사 면담을 거쳐 강등하는 사례도 나왔다. 사람의 조직에서 볼 수 있는 평가와 관리 절차를 AI 조직에도 적용한 것이다. 업무 중 오류가 발생하면 AI 에이전트가 스스로 수정하고 외부 환경 변화에도 대응한다. 실패를 점검하고 개선안을 적용하는 순환 구조를 통해 업무 수행 방식을 계속 다듬는다는 설명이다. 다만 최종 평가와 의사결정, 거버넌스 통제는 사람이 담당하며, 사람의 승인이 필요한 사안에도 직원이 개입한다. ◆ 사람은 AI가 만든 결과로 현실을 움직인다 NEC가 무인 부서를 만든 배경에는 AI 활용 방식을 바꾸려는 전략이 있다. 사람이 필요할 때마다 AI를 도구로 사용하는 수준을 넘어, AI 자체가 독립된 조직처럼 업무를 수행하도록 하겠다는 것이다. 고다마 히로시 AI전환최고책임자는 "사람이 AI를 매번 사용하는 기존 방식으로는 AI의 속도와 기능을 충분히 활용하기 어렵다"며 "이에 따라 인적 자본과 AI 자본을 분리하고, 각각의 강점을 살려 가치를 창출하는 조직 모델을 실험하고 있다"고 설명했다. AI가 제공하는 분석은 경영 판단에도 변화를 가져올 수 있다. NEC 측은 기존에는 사업 부문이 보고하는 수치가 보수적으로 제시되는 경향이 있었지만, AI는 예측에 기반한 객관적인 수치를 제공해 사업 부문과 더 깊이 있는 논의를 할 수 있게 됐다고 설명했다. AI 부서의 업무 범위는 향후 총무 등 기업 관리 업무 전반으로 확대될 전망이다. 다만 AI가 사람의 일자리를 곧바로 대체한다는 의미는 아니라는 게 NEC의 입장이다. [AI 일러스트=오영상 기자] goldendog@newspim.com 2026-10-14 08:25

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