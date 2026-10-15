전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.15 (목) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
부동산 정책

속보

더보기

'규제의 역설' 부른 10·15 대책…서울 집값 1년 내내 올랐다

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 정부가 15일 10·15 대책 시행 1년간 서울 집값을 억제했다.
  • 서울 아파트값은 10.4% 올랐고 비강남권으로 수요가 이동했다.
  • 전셋값도 9.9% 상승해 공급 확대와 임대시장 안정이 과제로 떠올랐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

서울 집값 10.4%↑…강남 눌렸지만 외곽 뛰어
전셋값도 10% 뛰어…규제 넘어 공급이 관건

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 규제 강화를 통해 집값을 잡겠다는 정부의 '10·15 주택시장 안정화 대책'이 시행 1년을 맞았지만, 서울 아파트값은 오히려 두 자릿수 상승률을 기록하며 가격 불안이 이어졌다. 대출 규제와 토지거래허가구역 지정으로 고가 주택과 강남권의 매수세는 일부 위축됐지만, 상대적으로 가격 부담이 낮은 비강남권으로 수요가 이동하면서 상승세가 서울 전역으로 확산한 영향이다.

전세시장도 불안이 이어지고 있다. 토지거래허가구역 확대에 따른 실거주 의무 등으로 전세 매물이 줄어든 가운데 전셋값은 지난 1년간 10% 가까이 상승했다. 규제가 거래 위축으로 이어졌지만 매매가격과 임대차시장 안정을 동시에 달성하는 데는 한계를 보인 셈이다. 이에 따라 수요 억제 중심의 정책에서 벗어나 공급 확대와 전월세시장 안정을 병행해야 한다는 지적이 나온다.

[AI일러스트 = 최현민 기자]

◆ 서울 집값 10.4%↑…강남 눌렸지만 외곽 뛰어

15일 업계에 따르면 지난해 10·15 대책 시행 이후 약 1년간 서울 아파트값이 10% 넘게 상승하면서 규제 중심의 집값 안정화 정책이 한계를 드러냈다는 지적이 나온다.

정부는 지난해 10월 서울 전역과 경기 12개 지역을 조정대상지역·투기과열지구로 지정하고 토지거래허가구역으로 묶었다. 수도권과 규제지역 내 15억원 초과 주택의 주택담보대출 한도도 기존 6억원에서 주택가격에 따라 2억~4억원으로 축소했다. 주택담보대출비율(LTV)과 전세대출 규제까지 강화해 갭투자와 고가주택 매수 수요를 억제하겠다는 취지였다.

그러나 올해 10월 첫째 주 기준 서울 아파트 매매가격은 지난해 10월 셋째 주보다 10.4% 상승했다. 대출과 거래 규제를 강화했지만, 대책 시행 이후 1년간 서울 아파트값은 오히려 두 자릿수 상승률을 기록했다.

지역별로는 규제 효과가 엇갈렸다. 성북구가 16.5% 올라 서울에서 가장 높은 상승률을 기록했고 서대문구 14.4%, 강서구 14.3%, 구로구 13.6%, 중구 13.4%, 동대문구 13.4%, 노원구 12.5% 등이 뒤를 이었다. 반면 고가주택 비중이 높은 강남구는 같은 기간 1.4% 오르는 데 그쳤다.

대출 한도를 집값 구간별로 차등 적용하면서 고가주택 수요는 일부 위축됐지만 상대적으로 대출 활용이 가능한 중저가 지역으로 실수요가 옮겨간 영향으로 풀이된다. 서울 전체 상승세를 억제하기보다 상승 지역이 강남권에서 외곽과 비강남권으로 이동하는 '풍선효과'가 나타난 셈이다.

거래 규제 효과는 상대적으로 뚜렷했다. 지난해 11월부터 올해 9월까지 서울 아파트 매매 거래량은 5만9952건으로 전년 같은 기간 6만7173건보다 10.7% 감소했다. 다만 거래가 줄어든 상황에서도 가격은 상승하면서 거래 억제가 가격 안정까지 연결되진 않은 모양새다. 

◆ 전셋값도 10% 뛰어…규제 넘어 공급이 관건

집값 상승세가 이어진 배경에는 임대차시장 불안도 영향을 미친 것으로 풀이된다. 10월 첫째 주 기준 서울 아파트 전셋값은 지난해 10월 셋째 주보다 9.9% 상승했다. 토지거래허가구역 확대에 따른 실거주 의무 등으로 전세 매물이 줄면서 매매시장 규제의 영향이 임대차시장으로 이어졌다는 분석도 나온다.

전세 거래가 위축되는 가운데 월세 비중도 확대됐다. 대책 시행 이후 월세 비중은 44% 수준에서 50% 안팎까지 높아진 것으로 집계됐다. 전세 공급이 줄고 월세 비중이 커지면서 세입자의 주거비 부담도 확대됐을 가능성이 있다. 매매시장 안정을 위한 규제가 임대차시장에도 영향을 미친 셈이다.

이에 따라 향후 주택시장 대책은 수요 억제에 치중하기보다 공급 확대와 임대차시장 안정을 병행하는 방향으로 추진해야 한다는 지적이 나온다. 특히 서울 등 수요가 집중된 지역에서 정비사업과 도심 주택 공급, 공공택지 사업의 인허가와 착공 속도를 높여 실제 입주 가능한 물량을 확보하는 것이 주요 과제로 꼽힌다.

대출 규제도 주택가격이나 지역을 일률적으로 묶기보다 실수요와 투자수요를 구분하는 방향으로 보완할 필요가 있다는 분석이다. 고가주택 수요를 억제하는 과정에서 중저가 지역으로 수요가 이동하는 풍선효과가 나타난 만큼 생애최초·무주택자 등 실수요자의 자금조달 여건은 보호하면서 투기수요를 겨냥하는 '핀셋 규제'가 필요하다는 것이다.

전월세시장에서는 실거주 규제로 줄어든 전세 공급을 보완할 방안도 함께 검토할 필요가 있다. 공공임대와 비아파트 공급을 늘리는 동시에 정비사업 이주수요와 입주물량 변화를 사전에 관리해 특정 시기에 전세 수요가 몰리는 상황을 줄이는 것이 최우선 과제가 될 것으로 예상된다. 

업계 관계자는 "10·15 대책 이후 고가주택 거래는 일부 위축됐지만 서울 전체 집값과 전월세 가격을 안정시키는 데는 한계가 있었다"며 "다음 대책에서는 수요 억제책을 추가하는 것보다 서울 내 실제 공급을 앞당기고 실수요자의 금융 여건과 전월세시장 안정을 함께 고려하는 방향이 필요하다"고 말했다.

min72@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'2026 한강 청년 버스킹 축제' 18일 한강공원서 개최 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 선선한 가을바람이 부는 한강에서 청년 음악가들의 다채로운 공연과 시민 참여형 프로그램이 펼쳐진다. 감엔터테인먼트가 주최하고 서울특별시가 후원하는 '2026 한강 청년 버스킹 축제 : DAY OFF SEOUL'이 오는 17일 여의도한강공원 녹음수광장에서 열린다. 행사는 오후 1시부터 5시까지 진행되며 모든 공연과 체험 프로그램은 무료로 운영된다. 올해 축제는 '한강 위에서 하루를 통째로 쉬어가는 청년 문화 축제'를 주제로 마련된다. 음악과 피크닉, 한강, 가을을 결합해 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 열린 문화 공간을 조성하고 시민 참여와 청년 예술가 발굴을 함께 꾀한다. 청년 예술가에게는 시민과 만나는 무대를, 시민에게는 일상에서 잠시 벗어나 문화와 휴식을 함께 즐길 수 있는 공간을 제공한다는 취지다. 축제의 중심은 청년 음악가들의 버스킹 무대다. 싱어송라이터 오디션 '히든스테이지' 출신의 김은찬밴드,신직선,윤태경,윤준,채수빈,심각한 개구리, 채비(Che!vee), 혼즈(Hon'z) 등 10팀이 참여해 각기 다른 장르와 개성을 담은 음악을 선보인다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '히든스테이지' 대상 심각한 개구리(위 왼쪽부터 시계방향으로), 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드. [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 특히 지난 7일 열린 '히든스테이지' 결선에서 대상을 받은 심각한 개구리를 비롯해 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드 등 수상자들도 이번 축제를 통해 다시 관객들과 만난다. 경연 무대에서 실력을 겨룬 청년 음악가들이 이번에는 한강 야외 무대로 자리를 옮겨 시민들과 가까이에서 호흡할 예정이다. 청년 아티스트들의 공연에 더해 특별 초청 무대도 마련된다. 뉴올리언스 사운드를 기반으로 활동하는 컨템포러리 재즈밴드 '김루꾸밴드'와 국악·비보이·아크로바틱 등을 결합한 퍼포먼스팀 '라스트릿크루', 비트박서 잭브라이언(Jackbryan)이 무대에 올라 축제의 볼거리를 더한다. 싱어송라이터들의 음악부터 재즈와 퍼포먼스, 비트박스까지 서로 다른 장르의 무대를 한자리에서 만나볼 수 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 사진 위쪽부터 라스트릿크루, 김루꾸밴드, 비트박서 잭브라이언(Jackbryan). [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 시민도 직접 무대의 주인공이 될 수 있다. '시민과 함께하는 버스킹' 참가 희망자는 축제 공식 홈페이지를 통해 사전 신청할 수 있으며 개인 또는 팀 단위로 지원 가능하다. 신청자의 자기소개와 활동 경력, 희망 공연곡과 장르, 공연 영상 등을 종합적으로 검토해 참가자를 선정한다. 선정된 참가자는 '시민과 함께하는 버스킹' 무대에 참여하게 된다. 청년 뮤지션의 공연과 함께 시민에게도 직접 무대에 참여할 기회를 제공한다. 무대 밖에서는 공연과 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램이 이어진다. '서울의 향을 찾아서'에서는 서울을 대표하는 핫플레이스 이미지를 향으로 구현해 시향한 뒤 원하는 향료를 더해 자신만의 맞춤 향수를 만들 수 있다. 여러 향을 직접 맡아보고 취향에 맞게 조합해 결과물을 만드는 방식이다. '한강 포토 스테이션'에서는 축제 현장의 즐거운 순간을 간직할 수 있도록 즉석 사진 인화 부스 '한강로 사진관'을 운영한다. 현장에서 촬영한 사진을 인화해 축제의 순간을 기록할 수 있도록 마련했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한강 포토 스테이션 [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 음악과 한강의 풍경, 청춘에게 전하고 싶은 문장을 엽서에 적어 남기는 참여형 아카이브 프로그램 '한강 사운드 엽서'도 준비된다. 공연 관람에 더해 향수 제작과 사진, 엽서 등 다양한 방식으로 축제를 즐길 수 있도록 구성했다. 주최 측은 "청년 음악가들이 시민과 가까이에서 소통하고, 시민들도 공연과 체험에 직접 참여할 수 있는 축제를 준비하고 있다"며 "가을 한강에서 음악과 휴식을 함께 즐기는 특별한 하루가 되길 바란다"고 말했다. taeyi427@newspim.com 2026-10-13 06:33
사진
'AI직원 35명' 日 NEC…한달 인건비는 300만원? [서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본 NEC가 인공지능(AI) 에이전트 35명으로만 구성된 '무인 부서'를 운영하고 있다. 부서장부터 중간관리자, 실무 직원까지 모두 AI로 채웠으며, 한 달간 투입된 비용은 약 35만엔(약 300만원)에 불과했다. AI 에이전트 한 명당 월평균 비용은 약 1만엔으로, 사람을 고용하는 방식과 비교해 인건비를 획기적으로 낮출 가능성을 보여주는 실험이다. 14일 닛케이(日經)비즈니스에 따르면 NEC는 지난 8월 1일 '코퍼레이트 AI·워크포스 부문'을 출범했다. 9월 3일 기준 35명의 AI 에이전트가 소속돼 있으며, 경영진 역할을 맡은 AI부터 재무·전략 담당자, 실무 직원까지 일반 조직과 유사한 구조로 운영된다. 이 부서는 법무·인사 등 기업의 관리 업무 가운데 특히 경영기획에 가까운 일을 맡는다. 사내외 정보를 수집·분석하고 경영진의 의사결정을 지원하는 정보 현황판을 작성·운영하는 것이 핵심 임무다. ◆ AI 35명이 월 300만원으로 경영기획까지 NEC가 공개한 실증 결과에서 가장 눈길을 끄는 대목은 비용이다. AI 부서의 실증 기간인 7월 한 달간 AI가 정보를 처리할 때 발생하는 토큰 비용은 약 300만원이었다. 같은 업무를 사람이 수행한다면 인건비가 훨씬 많이 들 것이라는 게 회사 측 설명이다. AI 에이전트 한 명당 단순 평균으로 환산하면 월 약 8만5000원이다. 다만 이 금액은 급여나 전체 운영비가 아니라 AI 모델이 작업을 수행하면서 사용하는 토큰 비용이다. 시스템 구축·유지보수, 전력, 보안 관리 등에 드는 비용까지 포함한 총비용과는 구분해야 한다. 실제 업무도 구체적이다. 재무 담당 AI는 매월 사내 결산 자료를 취합해 재무 보고서를 작성하고, 주가 분석 담당 AI는 매일 아침 자사와 경쟁사의 주가 동향을 정리한다. 또 다른 AI는 정부기관의 시스템 갱신 시기를 분석해 영업 대상으로 삼을 고객을 추려낸다. NEC 무인 부서 구성 [출처=닛케이비즈니스] ◆ AI가 AI를 평가하고 조직을 개선 이 부서의 특징은 AI가 단순히 주어진 작업만 수행하는 데 그치지 않는다는 점이다. AI 에이전트들은 서로 역할을 나눠 자료를 검토하고, 문제점을 지적하며, 업무 효율을 높이는 방안을 논의한다. 예컨대 품질관리 담당 AI는 다른 에이전트가 만든 자료를 점검해 누락된 내용을 지적한다. 비용 관리 담당 AI는 토큰 사용량을 줄이는 방법을 찾아 조직 전체에 공유한다. 재무 담당 경영진 AI는 AI 활용에 투입하는 비용과 성과를 비교해 투자 판단을 내린다. AI 경영진은 매주 '임원회의'를 열어 조직 개선 방안을 논의하고, AI 직원의 역할과 직책이 맞지 않으면 인사 면담을 거쳐 강등하는 사례도 나왔다. 사람의 조직에서 볼 수 있는 평가와 관리 절차를 AI 조직에도 적용한 것이다. 업무 중 오류가 발생하면 AI 에이전트가 스스로 수정하고 외부 환경 변화에도 대응한다. 실패를 점검하고 개선안을 적용하는 순환 구조를 통해 업무 수행 방식을 계속 다듬는다는 설명이다. 다만 최종 평가와 의사결정, 거버넌스 통제는 사람이 담당하며, 사람의 승인이 필요한 사안에도 직원이 개입한다. ◆ 사람은 AI가 만든 결과로 현실을 움직인다 NEC가 무인 부서를 만든 배경에는 AI 활용 방식을 바꾸려는 전략이 있다. 사람이 필요할 때마다 AI를 도구로 사용하는 수준을 넘어, AI 자체가 독립된 조직처럼 업무를 수행하도록 하겠다는 것이다. 고다마 히로시 AI전환최고책임자는 "사람이 AI를 매번 사용하는 기존 방식으로는 AI의 속도와 기능을 충분히 활용하기 어렵다"며 "이에 따라 인적 자본과 AI 자본을 분리하고, 각각의 강점을 살려 가치를 창출하는 조직 모델을 실험하고 있다"고 설명했다. AI가 제공하는 분석은 경영 판단에도 변화를 가져올 수 있다. NEC 측은 기존에는 사업 부문이 보고하는 수치가 보수적으로 제시되는 경향이 있었지만, AI는 예측에 기반한 객관적인 수치를 제공해 사업 부문과 더 깊이 있는 논의를 할 수 있게 됐다고 설명했다. AI 부서의 업무 범위는 향후 총무 등 기업 관리 업무 전반으로 확대될 전망이다. 다만 AI가 사람의 일자리를 곧바로 대체한다는 의미는 아니라는 게 NEC의 입장이다. [AI 일러스트=오영상 기자] goldendog@newspim.com 2026-10-14 08:25

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동