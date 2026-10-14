박수현 충남지사 "지방 인구위기, 국가정책으로 풀겠다"

AI 핵심 요약beta
- 박수현 충남지사는 14일 인구전략위원회 위원 활동을 시작했다.
- 지방 인구 위기 목소리를 정부 정책에 반영하겠다고 밝혔다.
- 미래대응기금 자율성과 GTX-C 연장을 정부에 촉구했다.
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미래대응기금 우려도…GTX-C 천안·아산 연장 국가계획 반영 촉구
[내포=뉴스핌] 오영균 기자 = 박수현 충남지사가 전국 시도지사를 대표해 대통령 직속 인구전략위원회 위원으로 활동하게 된 가운데 저출산과 고령화, 청년 유출 등 지방의 인구 문제를 정부 정책에 적극 반영하겠다는 뜻을 밝혔다.
박 지사는 14일 도청 중회의실에서 열린 제5차 실국원장회의에서 "앞으로 2년 동안 전국 시도지사를 대표해 인구전략위원회 위원으로 활동할 예정"이라며 "인구 위기가 집중된 지방 현장의 목소리를 정부 정책에 반영하겠다"고 말했다.
인구전략위원회는 기존 저출산고령사회위원회를 확대 개편한 대통령 직속 기구로, 국가 인구정책 전반을 총괄한다. 박 지사는 이날 청와대 영빈관에서 열리는 제1차 회의와 대한민국 인구비전 선포식에 참석한다.
박 지사는 "충남의 인구 전략이 전국 각 지역의 인구정책을 선도할 기회"라며 실국과 산하기관에 철저한 정책 준비를 주문했다.
지난 11일 행정안전부 지방소멸대응기금 투자계획 평가에서 최우수 지역으로 선정돼 66억 원을 확보한 점도 언급했다. 박 지사는 이를 두고 "충남이 인공지능(AI) 시대의 지방소멸 극복 모델을 제시했다"고 평가했다.
정부가 추진하는 미래대응기금 신설에 대해서는 지방재정의 자율성을 보장해야 한다는 입장을 재확인했다.
박 지사는 "미래대응기금 도입이 지방정부의 일방적인 희생이나 재정 자율성 침해로 이어지지 않아야 한다"며 "최소한 올해 발생하는 초과 세수는 기금으로 이관하지 말고 지방에 교부해야 한다"고 강조했다. 이어 다른 시도지사들과 공동 대응하는 한편 향후 기금 사업 공모와 예산 배정 과정에서 충남의 미래 성장사업이 반영될 수 있도록 대응 논리를 마련하라고 지시했다.
수도권광역급행철도(GTX)-C노선 천안·아산 연장 사업의 국가계획 반영도 촉구했다.
박수현 지사는 해당 노선을 "392조원 규모의 충청권 투자를 뒷받침하고 사람과 산업을 연결할 핵심 교통망"이라고 규정하며 제5차 국가철도망 구축계획에 반드시 포함돼야 한다고 강조했다. 그러면서 "지방주도 균형성장이 산업 현장에서 어촌마을까지 실현될 수 있도록 각 실국이 정책 개발과 추진에 힘써 달라"고 당부했다.
gyun507@newspim.com