금투협, 사모펀드 운용인력 교육생 모집

AI 핵심 요약beta
- 금융투자교육원이 14일 사모펀드 운용전문인력 과정 교육생을 모집했다
- 교육생은 11월 4일까지 모집하며 교육은 12월 14일 개강한다
- 전문인력 등록에는 3년 경력과 총 40시간 교육 이수가 필요하다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융투자협회 금융투자교육원은 '사모집합투자기구(일반/기관 전용) 운용전문인력' 과정 교육생을 오는 11월 4일까지 모집한다고 14일 밝혔다. 개강일은 올해 12월 14일이다.
이번 교육은 사모집합투자기구 운용전문인력으로 등록하려는 금융회사 종사자를 대상으로 한다. 사모펀드 관련 법률과 직무윤리 등 운용 업무에 필요한 내용을 학습할 수 있도록 구성했다.
교육에는 해당 분야 전문가들이 강사로 참여한다. 주요 교육 내용은 사모집합투자기구 운용 관련 법규와 세제, 사모펀드 시장 현황 등이다.
사모집합투자기구 운용전문인력으로 등록하려면 금융회사 임직원으로 3년 이상 근무한 경력과 집합교육·이러닝을 합쳐 총 40시간의 교육과정 이수가 필요하다. 이러닝 과정은 연중 상시 신청·수강할 수 있으며, 전문인력 등록을 위해서는 집합교육과 이러닝을 모두 수료해야 한다.
집합교육은 오는 12월 14일부터 18일까지 총 3일간 12시간 진행된다. 서울 여의도 금융투자교육원에서 월·수·금요일 야간 교육으로 운영한다.
수강 신청과 자세한 교육 내용은 금융투자교육원 홈페이지에서 확인할 수 있다.
dconnect@newspim.com