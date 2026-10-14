강신철 국방장관 "영공방위 지키며 광주 군공항 이전 완수"

AI 핵심 요약beta
- 강신철 국방부 장관이 14일 광주 제1전투비행단을 찾아 작전대비태세를 점검했다
- 강 장관은 군공항 부지를 둘러보며 임시배치와 이전 임무 완수를 주문했다
- 강 장관은 장병들에게 영공방위와 정예 조종사 양성에 전념해달라고 당부했다
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메가프로젝트 부지 활용 앞둔 광주 군공항 현장 확인
"국방부·군 한 몸 돼 임시배치·이전 임무 완수해야"
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 강신철 국방부 장관이 14일 광주 공군 제1전투비행단(1전비)을 찾아 작전대비태세를 점검하고, 메가프로젝트 부지로 활용될 광주 군공항의 임시배치·이전 현황을 확인했다.
강 장관은 이날 1전비 부대 현황을 보고받은 뒤 "축적된 힘이 모였을 때 군은 경쟁에서 승리할 수 있고, 군이 승리해야 대한민국이 승리할 수 있다"며 "정예 전투조종사 양성과 서·남부권 영공방위 임무에 최선을 다해달라"고 말했다. 1전비는 서·남부권 영공방위와 전투조종사 양성을 함께 맡고 있다.
강 장관은 이어 광주 군공항 부지와 시설 현장을 직접 둘러봤다. 1전비 부지가 정부 메가프로젝트 부지로 활용될 예정인 데 따른 것이다.
강 장관은 "확고한 영공 대비태세를 유지하면서 국가전략산업 정책을 뒷받침할 수 있도록 국방부와 군이 한 몸이 돼 임시배치와 군공항 이전 임무를 완수해달라"고 주문했다. 이전 실무는 국방부 군공항이전사업단이 맡고 있다.
강 장관은 장병들과 오찬을 함께하며 "어려운 여건에서도 영공방위와 최정예 조종사·전사 양성이라는 임무에 전념하는 여러분이 자랑스럽다"고 격려했다. 그러면서 "확립된 군 기강과 상호 존중하는 전사공동체 문화를 바탕으로 반드시 승리하는 '필승공군'이 돼달라"고 당부했다.
gomsi@newspim.com