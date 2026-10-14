정부, 하반기 공급망 선도사업자 모집…12월 중 선정

AI 핵심 요약beta
- 정부가 14일 하반기 공급망안정화 선도사업자 선정에 착수했다
- 기업 신청은 15일부터 다음 달 16일까지 받고 12월 중순 선정한다
- 선정 기업에는 금융·세제 지원과 우대금리, 비축 확대 혜택을 제공한다
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개편 경제안보품목 반영…수입선 다변화·생산기반 확충 등 지원
[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 정부가 경제안보품목·서비스의 안정적 공급에 기여하는 기업을 대상으로 올해 하반기 공급망안정화 선도사업자 선정 절차에 착수한다.
재정경제부는 관계부처 합동으로 '2026년도 하반기 공급망안정화 선도사업자 선정계획'을 공고하고 오는 15일부터 다음 달 16일까지 신청을 받는다고 14일 밝혔다. 심사를 거쳐 12월 중순까지 선정을 마무리할 계획이다.
공급망안정화 선도사업자는 경제안보품목·서비스의 도입·생산·제공 등에 관한 공급망 안정화 계획을 제출해 소관 부처의 인정을 받은 기업이나 사업자단체다. 공급망안정화법이 시행된 2024년 6월 이후 현재까지 총 216개 기업 등이 선도사업자로 선정됐다.
이번 선정에는 지난 12일 공급망안정화위원회에서 논의한 '경제안보품목·서비스 개편방안'이 반영된다. 정부는 개편된 경제안보품목·서비스를 대상으로 수입선 다변화와 국내외 생산기반 확충, 수입대체 기술 개발, 비축 확대 등에 나서는 기업을 발굴할 방침이다.
선정을 희망하는 기업은 사업 내용과 경제안보품목과의 관련성, 공급망 안정화 추진계획, 재무여건과 이행능력 등을 담은 계획서를 소관 부처에 제출해야 한다.
선도사업자로 지정되면 공급망안정화기금의 우선·중점 지원과 우대금리를 적용받을 수 있다. 중소기업에는 추가 금리 우대와 수수료 경감도 가능하다. 수입처 다변화와 생산 확충, 연구개발(R&D), 비축 확대와 관련한 예산·세액공제·금융지원 등도 받을 수 있다.
지정기간은 기본 3년이며 사업 일정 등을 고려해 소관 부처가 필요하다고 인정하면 최장 5년까지 늘릴 수 있다.
이승욱 재경부 경제공급망기획관은 "공급망의 구조적 취약성을 개선하기 위해서는 기업의 수입선 다변화와 생산기반 확충 등 실질적인 공급 기반 확보 노력이 중요하다"며 "경제안보품목·서비스의 안정적 공급에 기여하는 선도사업자를 발굴하고 기업과 긴밀히 소통해 나가겠다"고 말했다.
hyun9@newspim.com