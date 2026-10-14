에스엠벡셀, 저궤도 위성용 배터리 셀·팩 제조기술 확보

AI 핵심 요약beta
- 에스엠벡셀은 14일 서울대와 저궤도 위성 배터리 기술을 확보했다
- 회사는 우주환경용 리튬이온 셀·팩 제조와 검증을 완료했다
- 2900Wh급 팩과 월 200개 셀 조립 생산기술을 확보했다
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2500회 충·방전 후 초기 용량 95% 이상 유지
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= SM그룹 제조부문 계열사 에스엠벡셀이 서울대학교와 공동으로 수행 중인 국책과제를 통해 저궤도 인공위성용 리튬이온 셀·팩 제조기술을 확보했다.
14일 에스엠벡셀에 따르면 회사는 서울대학교가 주관하는 '2900Wh급 저궤도 인공위성용 리튬이온 셀 및 팩 개발' 국책과제에 공동연구개발기관으로 참여하고 있다.
이번 과제는 저궤도 인공위성에 적용할 수 있는 고성능 리튬이온 셀과 2900Wh급 배터리팩을 개발하고 진공·진동·충격·온도·방사선 등 우주환경에서의 안전성과 신뢰성을 검증하는 것을 목표로 한다.
에스엠벡셀은 이번 과제에서 음·양극재 코팅 공정과 셀 조립 제조기술을 최적화하고 셀 내부의 양극·분리막·음극 정렬도와 전극 표면 품질 등을 관리할 수 있는 제조기술을 확보했다.
인공위성용 배터리는 발사 과정에서 발생하는 진동과 충격뿐 아니라 진공과 급격한 온도 변화, 방사선 등 환경에서도 장기간 작동해야 해 높은 수준의 안전성과 신뢰성, 장수명 성능이 요구된다.
회사에 따르면 현재까지 개발한 셀과 배터리팩은 우주환경 시험을 통과했으며 충·방전 알고리즘 개선을 통해 2900Wh 이상의 배터리팩 용량을 구현했다. 방전심도(DOD) 30% 조건에서는 2500회 충·방전 이후에도 초기 용량 대비 95% 이상의 성능을 유지했다. 월 200개 수준의 셀 조립 생산기술도 확보했다.
최세환 에스엠벡셀 배터리사업부문 대표이사는 "이번 연구개발을 통해 극한의 우주환경에 대응할 수 있는 배터리 성능뿐 아니라 실제 생산을 위한 셀 제조 기술까지 확보했다"며 "그동안 축적해온 리튬이온전지 개발 및 생산 역량을 기반으로 저궤도 위성을 비롯한 우주항공용 고신뢰성 배터리 시장으로 영업력을 집중해 나갈 것"이라고 말했다.
winter1004@newspim.com