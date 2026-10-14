메리츠증권·캔톤 재단, 금융자산 토큰화 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 메리츠증권은 14일 캔톤 재단과 디지털 자산 업무협약을 체결했다
- 양사는 국내 금융자산 토큰화와 기관용 블록체인 인프라 도입을 논의했다
- 메리츠증권은 디지털 자산 제도 정비에 맞춰 협력 범위를 확대할 계획이다
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"제도 정비 상황에 맞춰 디지털 자산 인프라 활용 방안 단계적 검토"
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 메리츠증권은 14일 캔톤 네트워크(Canton Network)의 운영 재단인 캔톤 재단(CantonFoundation)과 디지털 자산 업무협약(MOU)을 맺었다고 밝혔다.
메리츠증권에 따르면 양사는 한국 내 금융자산 토큰화와 디지털 자산 인프라 분야에서 협력하기로 했다. 규제가 허용하는 범위 안에서 금융자산을 토큰 형태로 옮기는 작업과 프라이버시 보호 기능을 갖춘 캔톤 네트워크의 기관용 블록체인 인프라를 국내 자본시장에 들여오는 방안 등이 논의 대상에 올랐다.
메리츠증권은 캔톤 네트워크 생태계의 참여기관과 교류하고 관련 프로그램에 참여하는 방안을 검토하며, 디지털 자산 제도가 정비되는 속도에 맞춰 캔톤과 협력 범위를 넓혀 나갈 계획이다.
미국 블록체인 기업 디지털 에셋(Digital Asset)이 개발한 캔톤 네트워크는 프라이버시 보호 기능을 갖춘 기관용 블록체인 플랫폼이다. 캔톤 네트워크는 설계 단계부터 기존 금융시장의 규제 환경을 고려해 만들어졌으며, 해당 생태계에 참여한 기관이 현재 1000곳을 웃돈다고 캔톤 측은설명했다.
메리츠증권 관계자는 "캔톤 재단과의 협력을 통해 국내 자본시장과 글로벌 디지털 자산 인프라를 연계하는 방안을 검토할 기반을 마련했다"며 "제도 정비 상황을 살피며안전성과 효율성을 갖춘 디지털 자산 인프라 활용 방안을 단계적으로 검토해 나갈 것"이라고 말했다.
비브 디와카르(Viv Diwakar) 캔톤 재단 대표는 "기관의 디지털자산 도입은 혁신적인 금융기관과의 긴밀한 협력을 바탕으로 이루어진다"며 "메리츠증권은 시장 전문성과 디지털 자산 사업에 대한 전략적 집중을 갖춘 최적의 파트너"라고 강조했다.
rkgml925@newspim.com