메리츠증권, MTS 해외채권 거래 서비스 '해외채권 LIVE' 개편

AI 핵심 요약beta
- 메리츠증권은 13일 미국채권LIVE를 해외채권 LIVE로 확대 개편했다
- 사우디·아부다비 채권과 국제금융기구 달러채권을 추가했다
- 거래시간을 오후 11시까지 연장하고 유럽 국채도 취급한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
거래시간 오후 11시까지 1시간 연장
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 메리츠증권은 13일 '미국채권LIVE' 서비스를 '해외채권 LIVE'로 확대 개편한다고 밝혔다.
메리츠증권에 따르면 이번 개편으로 사우디아라비아·아부다비 정부와 중남미개발은행(CAF)·아시아개발은행(ADB)·유럽투자은행(EIB) 등 국제금융기구가 발행한 달러 표시 채권이 거래 대상에 추가됐다. 유로화표시 채권으로는 독일·프랑스 국채를 추가했으며, 기존미국 국채의 거래 가능 종목 수도 늘렸다.
해외채권 LIVE는메리츠증권 모바일트레이딩시스템(MTS)에서 매수·매도 호가를 실시간으로 확인하고 주문할 수 있는 서비스다. 주식 주문과 유사한 방식으로 채권의 매수 가격과 매도가격을 확인하며 거래할 수 있다. 매수와 매도 양방향 모두에서 경쟁력 있는 가격을 제공하는 것이 서비스의 강점이라고 메리츠증권 측은 설명했다.
해외채권은 주로 장외시장에서 거래돼 투자자가 매수·매도 가격을 확인하는데 불편함이 있었다. 메리츠증권은 지난해 1월 미국 국채를 대상으로 실시간 호가 조회 및 주문 기능을 제공하는 미국채권 LIVE를 도입했으며, 이번 개편을 통해 거래 대상을 넓혔다.
거래시간은 국내 영업일 기준 기존 오전 9시~오후 10시에서 오전 9시~오후 11시로 1시간 연장했다. 투자자는 MTS 내 '미국국채 LIVE', '달러채권 LIVE', '유로국채 LIVE' 메뉴에서 원하는 채권을 선택해 거래할 수 있다. 서비스는메리츠증권 비대면 전용 투자계좌인 Super365 계좌를 보유한 고객이 이용할 수 있다.
메리츠증권 관계자는 "앞으로도 거래 가능한 채권의 종류를 점차 확대할 계획"이라며 "개인투자자가 보다 경쟁력 있고 투명한 가격으로 해외채권에 투자할 수 있도록 회사의 역량을 집중하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com