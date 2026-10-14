아이들 진로지원·농촌 왕진버스 등 공익활동 31건 선정…행안부 첫 시상

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'제1회 대한민국 공익활동 임팩트 어워드' 개최

월드비전·어린이재단·SK하이닉스 등 우수사례 공유

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 취약계층 아동의 진로를 지원하고 의료시설이 부족한 농촌 주민을 직접 찾아가는 등 국민의 삶에 변화를 만든 공익활동 31건이 정부와 민간의 포상을 받았다.

행정안전부는 14일 서울 여의도 전경련회관 그랜드볼룸에서 한국자선단체협의회, 한국자원봉사협의회, 더나은미래와 함께 '제1회 대한민국 공익활동 임팩트 어워드 및 나눔 컨퍼런스'를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 기업과 공익법인 등이 추진해 온 활동 가운데 사회문제 해결과 지역사회 변화에 기여한 우수사례를 발굴하고, 이를 다른 지역과 현장으로 확산하기 위해 올해 처음 마련됐다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

사회복지와 국제개발, 문화예술, 교육, 기부문화 및 자원봉사 활성화 등 다양한 분야에서 총 68건의 공익활동 사례가 접수됐다.

행안부는 이 가운데 31개 프로그램을 선정해 행정안전부 장관상 20건과 민간 기관장상 11건을 수여했다.

주요 수상사례로는 월드비전의 '꿈꾸는 아이들 꿈 지원 사업'이 선정됐다. 경제적 여건 등으로 진로를 경험하기 어려운 아동들이 스스로 꿈을 찾고 준비할 수 있도록 8년 이상 진로 탐색과 자립을 지원해 온 프로그램이다.

대한중앙의료봉사회는 의료 접근성이 낮은 농촌 지역을 의료진이 직접 방문하는 '농촌왕진버스'를 운영해 주민들이 가까운 곳에서 필요한 의료서비스를 받을 수 있도록 지원했다.

어린이재단의 '아이리더' 사업도 우수사례에 포함됐다. 경제적 어려움으로 재능을 펼치기 힘든 아동에게 교육비와 훈련비를 지원하고 멘토링과 컨설팅을 제공하는 사업이다.

지원받은 아동 가운데는 올림픽 펜싱 금메달리스트 박상영 선수처럼 국가대표로 성장한 사례도 있다.

하트-하트재단은 발달장애인의 음악적 재능 개발을 위한 교육과 전문가 멘토링, 공연 기회를 제공해 왔다. 특히 2017년부터 개최한 '전국 발달장애인 음악축제'에는 지금까지 3300여명이 참여했다.

SK하이닉스는 사용하지 않던 공공시설을 인공지능(AI)과 디지털 기술을 배울 수 있는 공간으로 전환해 지역 주민들의 디지털 교육 접근성을 높인 점을 인정받았다.

강릉자원봉사센터는 재난 발생 직후 피해 복구뿐 아니라 주민들의 심리·정서 회복과 재난 예방 활동까지 지원한 사례로 선정됐다.

시상식에 이어 오후에는 우수 공익활동의 경험과 성과를 공유하는 '공익활동 임팩트 컨퍼런스'가 열렸다.

컨퍼런스에서는 굿네이버스의 '희망편지쓰기 대회', 밀알복지재단의 시청각장애아동 맞춤형 교육 프로그램 '더+FEEL' 등 5개 분야에서 25개 사례가 발표됐다.

공익활동 현장에서 AI를 활용하는 방법을 소개하는 'AI와 공익활동' 특강도 진행됐다.

정부와 기업, 공익단체 관계자들은 사업 추진 과정에서 겪은 어려움과 해결 경험, 실제 성과 등을 공유하고 공익활동 활성화를 위한 협력방안을 논의했다.

행안부는 앞으로도 다양한 공익활동 모델을 지속적으로 발굴하고 우수사례를 확산해 나눔 문화가 지역사회 전반에 자리 잡을 수 있도록 지원할 방침이다.

윤호중 행안부 장관은 "올해 처음 개최하는 '대한민국 공익활동 임팩트 어워드'는 사회적 가치와 나눔 문화를 실천하는 기업과 단체의 공익활동이 국민께 널리 알려지고 다른 지역과 현장으로도 이어질 수 있도록 뒷받침하기 위해 만든 뜻깊은 행사"라고 말했다.

이어 "행정안전부는 앞으로도 국민 삶에 실질적 도움이 되고 사회에 귀감이 되는 공익활동을 적극 발굴하고 널리 확산되도록 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com